Заражённый коронавирусом в Орске приехал из Мексики

Коронавирус в Орске.
25 марта у одного из работников предприятия ОНОС подтвердили вирус COVID-19. 154 работника ОНОСа отправили на карантин.
Денис Паслер прокомментировал информацию о заражении:
В Орске — вопиющий случай! Человек прилетел из Мексики и неделю ходил на работу. Предварительно тест-система выявила его как носителя вируса, но клинически орчанин здоров. Мы ждем результатов из сертифицированной лаборатории «Вектор».
За неделю орчанин контактировал с 40 коллегами. И сегодня все эти люди, их семьи вынуждены уйти на карантин.
Отмечается, что в Орске проводятся профилактические мероприятия, ситуация на контроле.
Целый подъезд (улица Жукова), в котором проживает зараженный коронавирусом орчанин, изолирован. Люди в масках запретили жильцам покидать квартиры.
По другой информации, подъезд 10-этажного дома в Орске, где жил мужчина, возможно инфицированный коронавирусом, пока остаётся не опечатанным. Войти и выйти любой может свободно. Нет никаких предупреждающих надписей, кроме памятки от управляющей компании, но такие расклеивают сейчас повсеместно.
Людей, тем не менее, предупредили: если повторный тест в лаборатории «Вектора» даст положительный результат, жителям 40 квартир под страхом штрафа нельзя будет выходить даже за хлебом.
На 25 марта в Оренбурге подтверждено 4 случая заражения коронавирусом.
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