2.8 C
Оренбург
26 марта 2020 г.

Заражённый коронавирусом в Орске приехал из Мексики

Минздрав рекомендует придерживаться пяти мер профилактики: часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом; использовать спиртовые антисептики для рук; избегать мест массового скопления людей; избегать контакта с больными людьми; в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо немедленно вызвать скорую помощь на дом.

Главное

Главное

Пожилым оренбуржцам на домашнем карантине помогут органы соцзащиты и волонтеры

В Оренбургской области открыты региональные общественные колл-центры по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. К работе комплексных центров...
Узнать больше
Главное

Правительство Оренбургской области контролирует ситуацию с поставками продовольствия и товаров первой необходимости

Первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства области – министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергей Балыкин...
Узнать больше
Главное

26 марта: новых случаев заражения коронавирусом в Оренбуржье не выявлено

По данным оперативного штаба сегодня, 26 марта, не выявлено новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Оренбургской области. Всего в...
Узнать больше
Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Коронавирус в Орске.

25 марта у одного из работников предприятия ОНОС подтвердили вирус COVID-19. 154 работника ОНОСа отправили на карантин.

Денис Паслер прокомментировал информацию о заражении:

В Орске — вопиющий случай! Человек прилетел из Мексики и неделю ходил на работу. Предварительно тест-система выявила его как носителя вируса, но клинически орчанин здоров. Мы ждем результатов из сертифицированной лаборатории «Вектор».
За неделю орчанин контактировал с 40 коллегами. И сегодня все эти люди, их семьи вынуждены уйти на карантин.

Отмечается, что в Орске проводятся профилактические мероприятия, ситуация на контроле.

Целый подъезд (улица Жукова), в котором проживает зараженный коронавирусом орчанин, изолирован. Люди в масках запретили жильцам покидать квартиры.

По другой информации, подъезд 10-этажного дома в Орске, где жил мужчина, возможно инфицированный коронавирусом, пока остаётся не опечатанным. Войти и выйти любой может свободно. Нет никаких предупреждающих надписей, кроме памятки от управляющей компании, но такие расклеивают сейчас повсеместно.

Людей, тем не менее, предупредили: если повторный тест в лаборатории «Вектора» даст положительный результат, жителям 40 квартир под страхом штрафа нельзя будет выходить даже за хлебом.

На 25 марта в Оренбурге подтверждено 4 случая заражения коронавирусом.

Коронавирус в Оренбургской области

  • Горячая линия Роспотребнадзор по коронавирусу в Оренбургской области
    8-800-555-49-43
  • Горячая линия Росздравнадзор по коронавирусу в Оренбургской области
    8-800-550-99-03
  • Горячая линия Департамента здравоохранения по коронавирусу в Оренбургской области
    +7 (495) 870-45-09
  • Горячая линия по коронавирусу по России
    8-800-2000-112
  • Для получения больничного листа для предоставления по месту работы или учебы необходимо обратиться по телефону горячей линии Департамента здравоохранения
    +7 (495) 870-45-09

 

Предыдущая новостьОбращение Владимира Путина к россиянам в связи с коронавирусом
Следующая новость26 марта: новых случаев заражения коронавирусом в Оренбуржье не выявлено

Последние новости

Главное

Правительство Оренбургской области контролирует ситуацию с поставками продовольствия и товаров первой необходимости

Первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства области – министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергей Балыкин провел очередное совещание с представителями...
Узнать больше
Главное

26 марта: новых случаев заражения коронавирусом в Оренбуржье не выявлено

По данным оперативного штаба сегодня, 26 марта, не выявлено новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Оренбургской области. Всего в регионе 4 лабораторно подтвержденных случая...
Узнать больше
Главное

Заражённый коронавирусом в Орске приехал из Мексики

Коронавирус в Орске. 25 марта у одного из работников предприятия ОНОС подтвердили вирус COVID-19. 154 работника ОНОСа отправили на карантин. Денис Паслер прокомментировал информацию о заражении: В...
Узнать больше
«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Сетевое издание «ОРЕН.РУ / OREN.RU» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 января 2017 года. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 68408.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.