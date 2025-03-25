Паводковая ситуация в Оренбуржье стабилизируется — губернатор

Основные реки достигли пика уровня воды

По словам губернатора Оренбургской области, паводок в регионе начал идти на спад. В сообщении, опубликованном в его Telegram-канале, он отметил, что на большинстве крупных рек зафиксированы пиковые значения весеннего половодья.

Мелкие водотоки сохраняются, но угрозы не представляют

Небольшие реки, ручьи и тающий снег на полях всё ещё продолжают подпитывать водоемы. Однако, по оценке главы региона, это не повлияет на общую паводковую ситуацию.

«Режимы повышенной готовности постепенно снимаются в большинстве районов», — подчеркнул губернатор.

Сброс воды и мониторинг остаются под контролем

Несмотря на текущие колебания притока в водохранилища и уровень рек, власти уверены: серьёзного подъёма воды в этом году больше не ожидается.

Совместная работа с федеральными структурами продолжается

Губернатор сообщил, что подготовка к весеннему паводку была усилена заранее. Регион продолжает сотрудничество с федеральными службами, отвечающими за прогнозирование и регулирование сбросов воды.