Паводковая ситуация в Оренбуржье стабилизируется — губернатор

Основные реки достигли пика уровня воды
По словам губернатора Оренбургской области, паводок в регионе начал идти на спад. В сообщении, опубликованном в его Telegram-канале, он отметил, что на большинстве крупных рек зафиксированы пиковые значения весеннего половодья.
Мелкие водотоки сохраняются, но угрозы не представляют
Небольшие реки, ручьи и тающий снег на полях всё ещё продолжают подпитывать водоемы. Однако, по оценке главы региона, это не повлияет на общую паводковую ситуацию.
«Режимы повышенной готовности постепенно снимаются в большинстве районов», — подчеркнул губернатор.
Сброс воды и мониторинг остаются под контролем
Несмотря на текущие колебания притока в водохранилища и уровень рек, власти уверены: серьёзного подъёма воды в этом году больше не ожидается.
Совместная работа с федеральными структурами продолжается
Губернатор сообщил, что подготовка к весеннему паводку была усилена заранее. Регион продолжает сотрудничество с федеральными службами, отвечающими за прогнозирование и регулирование сбросов воды.
«Мы взаимодействуем с федеральными структурами, от которых зависят прогнозы и меры по регулированию водосбросов», — добавил он.