Гидрологическая обстановка в Оренбургской области: динамика уровней воды

Общая ситуация на реках региона
На реках Оренбургской области продолжается изменение уровней воды. За сутки отмечаются как повышения, так и понижения различной интенсивности.
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На отдельных участках уровень воды снизился на 4–41 см.
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На других — зафиксирован подъём на 4–96 см.
Максимальные колебания уровней воды
Наибольшее суточное повышение уровня воды зафиксировано на реке Орь у гидропоста Ащебутак — на 83 см.
Ситуация на Ириклинском водохранилище
В верхнем бьефе Ириклинского водохранилища уровень воды составляет 241,91 м БС, что ниже нормального подпорного уровня (НПУ) на 2,09 м.
Сброс воды через сооружения Ириклинской ГРЭС составляет 30 м³/с.
Уровни воды на основных реках области
По состоянию на 08:00:
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Река Урал — Орск: 266 см (+8 см)
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Река Урал — Оренбург: 546 см (+20 см)
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Река Урал — Илек: 492 см (+48 см)
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Река Сакмара — Тат. Каргала: 394 см (–8 см)
Превышение неблагоприятных отметок
На реке Большой Кумак у поста Новоорск зафиксировано превышение неблагоприятной отметки (НЯ).
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Уровень воды: на 161 см выше НЯ
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Отметка ниже отметки опасного явления (ОЯ) на 139 см
Ситуация находится под контролем и продолжает мониторироваться.