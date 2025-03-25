Гидрологическая обстановка в Оренбургской области: динамика уровней воды

Гидрологическая обстановка в Оренбургской области — уровень воды в реке Урал

Общая ситуация на реках региона

На реках Оренбургской области продолжается изменение уровней воды. За сутки отмечаются как повышения, так и понижения различной интенсивности.

  • На отдельных участках уровень воды снизился на 4–41 см.

  • На других — зафиксирован подъём на 4–96 см.

Максимальные колебания уровней воды

Наибольшее суточное повышение уровня воды зафиксировано на реке Орь у гидропоста Ащебутакна 83 см.

Ситуация на Ириклинском водохранилище

В верхнем бьефе Ириклинского водохранилища уровень воды составляет 241,91 м БС, что ниже нормального подпорного уровня (НПУ) на 2,09 м.
Сброс воды через сооружения Ириклинской ГРЭС составляет 30 м³/с.

Уровни воды на основных реках области

По состоянию на 08:00:

  • Река Урал — Орск: 266 см (+8 см)

  • Река Урал — Оренбург: 546 см (+20 см)

  • Река Урал — Илек: 492 см (+48 см)

  • Река Сакмара — Тат. Каргала: 394 см (–8 см)

Превышение неблагоприятных отметок

На реке Большой Кумак у поста Новоорск зафиксировано превышение неблагоприятной отметки (НЯ).

  • Уровень воды: на 161 см выше НЯ

  • Отметка ниже отметки опасного явления (ОЯ) на 139 см

Ситуация находится под контролем и продолжает мониторироваться.

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