Гидрологическая обстановка в Оренбургской области: динамика уровней воды

Общая ситуация на реках региона

На реках Оренбургской области продолжается изменение уровней воды. За сутки отмечаются как повышения, так и понижения различной интенсивности.

На отдельных участках уровень воды снизился на 4–41 см .

На других — зафиксирован подъём на 4–96 см.

Максимальные колебания уровней воды

Наибольшее суточное повышение уровня воды зафиксировано на реке Орь у гидропоста Ащебутак — на 83 см.

Ситуация на Ириклинском водохранилище

В верхнем бьефе Ириклинского водохранилища уровень воды составляет 241,91 м БС, что ниже нормального подпорного уровня (НПУ) на 2,09 м.

Сброс воды через сооружения Ириклинской ГРЭС составляет 30 м³/с.

Уровни воды на основных реках области

По состоянию на 08:00:

Река Урал — Орск : 266 см ( +8 см )

Река Урал — Оренбург : 546 см ( +20 см )

Река Урал — Илек : 492 см ( +48 см )

Река Сакмара — Тат. Каргала: 394 см (–8 см)

Превышение неблагоприятных отметок

На реке Большой Кумак у поста Новоорск зафиксировано превышение неблагоприятной отметки (НЯ).

Уровень воды: на 161 см выше НЯ

Отметка ниже отметки опасного явления (ОЯ) на 139 см

Ситуация находится под контролем и продолжает мониторироваться.