Оренбургский пух в центре Москвы: бренд ANNA SOVETOVA в универмаге «Россия»

Пространство для российских брендов
Универмаг Национального центра «Россия» расположен в деловой части Москвы. Он объединяет продукцию российских производителей из разных регионов страны.
Проект создан для поддержки народных промыслов и их продвижения на всероссийский уровень. Здесь можно найти изделия, отражающие культурное разнообразие и мастерство ремесленников.
ANNA SOVETOVA: новая жизнь оренбургского платка
Бренд ANNA SOVETOVA представляет дизайнерские изделия из знаменитого оренбургского пухового платка. В коллекции — аксессуары, сувениры, кардиганы, корсеты, шали и даже шубы.
Особое место занимает уникальный предмет — пуховая риза для икон, посвящённая Богородице и святым. Это единственный подобный предмет в мире, созданный вручную.
«Дом пуховой моды» и творческая платформа
В 2013 году в Оренбурге открылся «Дом пуховой моды Анны Советовой». Сегодня это не только шоурум, но и культурная площадка. Здесь проходят мастер-классы, экскурсии и лекции о прошлом и будущем оренбургского платка.
Миссия проекта — показать, как вековой промысел может интегрироваться в современную моду.
Признание в мире моды
Работы Анны Советовой получили признание ведущих российских модельеров. Их отмечали Вячеслав Зайцев и Александр Васильев. Вместе с Валентином Юдашкиным дизайнер разработала коллекцию из пуховой паутинки для Недели высокой моды в Париже.
Кроме того, три коллекции были созданы совместно с Оренбургским областным музеем и галереей «Оренбургский пуховый платок»:
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Нити дружбы
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Пуховая краса
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Платок и космос. Оренбургская история
ANNA SOVETOVA в центре «Россия»
В универмаге Национального центра «Россия» представлены изделия бренда ANNA SOVETOVA. Гости могут приобрести одежду, платки, аксессуары и сувениры из оренбургского пуха.