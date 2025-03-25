Оренбургский пух в центре Москвы: бренд ANNA SOVETOVA в универмаге «Россия»

Пространство для российских брендов

Универмаг Национального центра «Россия» расположен в деловой части Москвы. Он объединяет продукцию российских производителей из разных регионов страны.

Проект создан для поддержки народных промыслов и их продвижения на всероссийский уровень. Здесь можно найти изделия, отражающие культурное разнообразие и мастерство ремесленников.

ANNA SOVETOVA: новая жизнь оренбургского платка

Бренд ANNA SOVETOVA представляет дизайнерские изделия из знаменитого оренбургского пухового платка. В коллекции — аксессуары, сувениры, кардиганы, корсеты, шали и даже шубы.

Особое место занимает уникальный предмет — пуховая риза для икон, посвящённая Богородице и святым. Это единственный подобный предмет в мире, созданный вручную.

«Дом пуховой моды» и творческая платформа

В 2013 году в Оренбурге открылся «Дом пуховой моды Анны Советовой». Сегодня это не только шоурум, но и культурная площадка. Здесь проходят мастер-классы, экскурсии и лекции о прошлом и будущем оренбургского платка.

Миссия проекта — показать, как вековой промысел может интегрироваться в современную моду.

Признание в мире моды

Работы Анны Советовой получили признание ведущих российских модельеров. Их отмечали Вячеслав Зайцев и Александр Васильев. Вместе с Валентином Юдашкиным дизайнер разработала коллекцию из пуховой паутинки для Недели высокой моды в Париже.

Кроме того, три коллекции были созданы совместно с Оренбургским областным музеем и галереей «Оренбургский пуховый платок»:

Нити дружбы

Пуховая краса

Платок и космос. Оренбургская история

ANNA SOVETOVA в центре «Россия»

В универмаге Национального центра «Россия» представлены изделия бренда ANNA SOVETOVA. Гости могут приобрести одежду, платки, аксессуары и сувениры из оренбургского пуха.