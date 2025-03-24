Герой Сопротивления: в Берлине открывается выставка о Александре Шмореле

Выставка к 80-летию Победы

В Российском доме науки и культуры в Берлине 28 марта откроется выставка, посвящённая Александру Шморелю — уроженцу Оренбурга, участнику антифашистского движения и святому Русской православной церкви. Экспозиция приурочена к 80-летию Победы во Второй мировой войне.

Выставку «Русская душа “Белой розы”» подготовил Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» совместно с организаторами из Берлина. Открытие состоится в пятницу в 11:00 в фойе Русского Дома, расположенного в центре столицы Германии.

Семь блоков — семь глав жизни

Экспозиция включает архивные документы и редкие фотографии, объединённые в семь тематических разделов. Внимание уделено детству Александра в Оренбурге, юности в Мюнхене и его жизни в Германии.

Один из блоков рассказывает об окружении Шмореля — в том числе о знакомстве с семьёй художника Леонида Пастернака, а также о его друзьях и соратниках из Мюнхенского университета, с которыми он создал подпольную группу «Белая роза».

Фронт, листовки и сопротивление

Отдельный раздел посвящён пребыванию участников группы на фронте под Гжатском (ныне Гагарин, Смоленская область), где они служили в медико-санитарной роте. Вернувшись в Мюнхен осенью 1942 года, они активизировали распространение антигитлеровских листовок.

Последние слова и духовное наследие

Документы, представленные на выставке, включают допросы в гестапо, политическое заявление Шмореля и его предсмертную записку к подруге Нелле. Письмо, переданное через православного священника, не дошло до адресата, но сохранило мощное свидетельство любви молодого студента к России и его убеждённости в борьбе с нацизмом.

Память, канонизация и культурное наследие

Выставка также отражает, как память о Шмореле сохраняется в России и Германии. В 2003 году он был канонизирован Русской православной церковью. Имя Шмореля носят стипендии, которые фонд «Евразия» вручает студентам двух оренбургских университетов уже более 25 лет.

В 2020 году в Оренбурге открыли памятник святому Александру Мюнхенскому, а его история легла в основу театральных постановок, книг и фильмов.

Когда и где посетить

Выставка будет открыта до конца октября в Российском доме науки и культуры в Берлине.