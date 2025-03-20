Сброс воды с Ириклинского водохранилища снизят до 30 кубометров в секунду

Решение о снижении сброса

19 марта Нижне-Волжское бассейновое водное управление при Федеральном агентстве водных ресурсов утвердило рекомендации по снижению объемов сброса воды с Ириклинского водохранилища до 30 кубометров в секунду. Процесс будет поэтапным и начнется 20 марта.

Причины и текущая ситуация

Снижение сброса направлено на предотвращение подтопления Орска при весеннем паводке. Воды рек Большой Кумак и Ори ожидаются в большем объеме, и необходимо обеспечить их пропуск.

Запасы Ириклинского водохранилища позволяют безопасно уменьшить сброс: из 3,25 куб. км объема свободным остается 1 куб. км. Также фиксируется снижение притока воды в верховьях рек Суундук, Уртазымка и Таналык, что дополнительно снижает нагрузку.

Обсуждение и одобрение мер

Вопрос корректировки сброса обсуждался на заседании межведомственной рабочей группы по регулированию режима работы водохранилища. Большинство участников поддержали инициативу. В заседании участвовали представители Росприроднадзора, Ростехнадзора, Росрыболовства, Роспотребнадзора, Оренбургмелиоводхоза, Центррегионводхоза, Гидрометцентра, регионального МЧС, Минприроды и главы муниципальных образований.

История сбросов и дальнейшие изменения

С конца декабря режим сброса воды был увеличен. Вначале он составлял 60 куб. м/с, затем в феврале дважды повышался – до 108, а затем до 156 куб. м/с. В марте объем сброса достиг 201 куб. м/с, что сохранялось до 19 марта.

Дальнейшая работа водохранилища будет регулироваться с учетом гидрологической и метеорологической ситуации.