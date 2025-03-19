В Оренбургской области завершились командно-штабные учения МЧС

Проверка готовности к природным угрозам и межведомственное взаимодействие

Оренбург, 19 марта – В областном центре завершился второй этап командно-штабных учений (КШУ) под руководством МЧС России. Основной сценарий предусматривал угрозу перехода условного природного пожара на населенный пункт в Оренбургском районе.

Отработка сценариев и участие ведомств

В учениях приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, Правительства Оренбургской области, аварийно-спасательных формирований и подразделений регионального МЧС.

В рамках мероприятия первый вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

– Командно-штабные учения позволили проверить эффективность межведомственного взаимодействия. Они повышают готовность органов управления и спасательных служб к ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите населения и инфраструктуры от природных пожаров, а также к проведению противопаводковых мероприятий, – отметил Сергей Балыкин.

Итоги первого этапа: ликвидация последствий паводков

На предыдущем этапе, 18 марта, в регионе отрабатывались сценарии ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками. Особое внимание уделялось обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и координации действий ведомств.

Специалисты оценивали готовность аварийно-спасательных формирований к выполнению неотложных работ в паводкоопасный период. Итоги работы были доложены на совещании МЧС России в режиме видеоконференции.

– Подготовка к паводкоопасному и пожароопасному периодам 2025 года находится под постоянным контролем губернатора и регионального правительства. Отлажено взаимодействие с Росводресурсами, Росгидрометом, Ростехнадзором и другими ведомствами. Все вводные были отработаны, чтобы при реальных угрозах система Оренбургской территориальной подсистемы РСЧС сработала без сбоев, обеспечивая защиту населения, – подчеркнул Сергей Балыкин.

Готовность региона к возможным ЧС

На текущий момент в регионе сформирована группировка сил и средств РСЧС, насчитывающая 10 979 человек и 2500 единиц техники, включая 1341 автомобиль, 855 единиц спецтехники, 315 инженерных машин и 219 плавсредств.

При необходимости в области могут быть развернуты 506 пунктов временного размещения (ПВР), рассчитанных более чем на 82 957 человек.

Следующий этап учений: защита населенных пунктов от природных пожаров

Завтра участники командно-штабных учений продолжат отработку сценариев защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров.