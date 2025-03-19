Первое «Эль-Пластико» в истории РПЛ завершилось в пользу «Оренбурга»

Футбольный клуб «Оренбург» продолжает занимать место в самом подвале российской Премьер-лиги, однако уральский коллектив не перестает радовать поклонников отечественного футбола креативной работой за пределами поля. В преддверии поединка против «Факела» в минувшие выходные представители «газовиков» анонсировали первое в истории РПЛ «Эль-Пластико», так как обе эти команды играют на искусственном покрытии. После международной паузы «Оренбургу» предстоит непростой выезд в Москву на встречу с «Динамо». Узнать результат этого матча поможет мобильное приложение «Мелбет», которое можно скачать на портале «ВсеПроСпорт».

SMM «Оренбурга» давно известно креативными роликами, презентациями новых футболистов и веселыми видео в социальных сетях клуба. Именно представители оренбургского коллектива подогрели интерес к матчу против «Факела», назвав это противостояние «Эль-Пластико», по аналогии с главным дерби Испании «Эль-Классико» между «Барселоной» и «Реалом».

Новое дерби между двумя командами с искусственными полями завершилось в пользу «Оренбурга» со счетом 1:0. Единственный гол «газовики» забили на 94-й минуте, одержав первую победу с июля 2024 года. Команда Владимира Слишковича продолжает занимать последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.