Концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Оренбурге, запланированный на конец марта, отменен по просьбе общественной организации «Офицеры России». Ветераны боевых действий выразили возмущение планами проведения концерта, ссылаясь на негативное отношение Арбениной к специальной военной операции.

Председатель «Офицеров России», генерал-майор Сергей Липовой, отметил, что группа поддерживала киевский режим с 2014 года и выступала против воссоединения Крыма с Россией. По его словам, часть средств, заработанных на концертах в России, могла направляться на поддержку ВСУ.

Ранее концерты Арбениной и «Ночных снайперов» отменялись в Южно-Сахалинске и Владивостоке. В Южно-Сахалинске причиной отмены стало проведение фестиваля чирлидинга на той же площадке, что вызвало недоумение у певицы. Во Владивостоке причины отмены не уточнялись.

С 2022 года концерты группы неоднократно отменялись в различных городах России после доносов, связанных с политической позицией Арбениной. В апреле 2022 года она выпустила антивоенную песню «Не молчи».

Диана Арбенина и «Ночные снайперы» продолжают сталкиваться с отменами концертов в России, что вызывает широкий общественный резонанс.