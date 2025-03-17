В Оренбургской области расширяют скрининг для раннего выявления рака

Развитие онкологической службы региона

Раннее выявление рака остается приоритетной задачей медицинской системы Оренбургской области. Каждый выявленный на ранней стадии случай заболевания — это шанс спасти жизнь и минимизировать необходимость агрессивного лечения.

Три центра скрининга для раннего выявления рака

В Оренбуржье открыты три специализированных центра скрининга на базе онкодиспансеров в Оренбурге, Бузулуке и Орске. Они диагностируют не только злокачественные опухоли, но и предраковые состояния. Это позволяет своевременно назначать лечение, снижая потребность в химио- и лучевой терапии. Расширение спектра обследований способствует увеличению случаев ремиссии и улучшению общей статистики выздоровления.

Расширение программ скрининга

В рамках региональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями проводятся семь видов скрининга:

рак легких,

рак шейки матки,

рак молочной железы,

колоректальный рак,

рак кожи,

стоматологический скрининг (опухоли ротовой полости).

Кроме того, в сентябре 2024 года запущен пилотный проект по скринингу рака желудка, что расширяет возможности раннего выявления заболеваний.

Рост числа выявленных случаев

За 2024 год в регионе диагностировано 1619 случаев онкологических заболеваний, из которых 75% — на первой и второй стадиях.

Для сравнения:

в 2022 году выявлено 998 случаев ,

выявлено , в 2023 году — 1390 случаев.

Этот рост позволил достичь рекордного уровня раннего выявления онкологии в регионе — 60,9%, и тенденция продолжает укрепляться.

Современное оборудование для онкодиспансеров

В рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2025 году онкологическая служба региона получит новое медицинское оборудование:

эндоскопический комплекс для абдоминальных операций,

микроскоп для цитологических исследований,

наркозные аппараты с дыхательным автоматом,

ультразвуковой эндоскоп,

ламинарную камеру для стерильного разведения лекарств.

Оборудование поступит в Оренбургский областной клинический онкологический диспансер и Бузулукскую больницу скорой медицинской помощи имени академика Н. А. Семашко. Эти меры укрепят материально-техническую базу учреждений и повысят эффективность диагностики и лечения.