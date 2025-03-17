В Оренбургской области расширяют скрининг для раннего выявления рака

Развитие онкологической службы региона
Раннее выявление рака остается приоритетной задачей медицинской системы Оренбургской области. Каждый выявленный на ранней стадии случай заболевания — это шанс спасти жизнь и минимизировать необходимость агрессивного лечения.
Три центра скрининга для раннего выявления рака
В Оренбуржье открыты три специализированных центра скрининга на базе онкодиспансеров в Оренбурге, Бузулуке и Орске. Они диагностируют не только злокачественные опухоли, но и предраковые состояния. Это позволяет своевременно назначать лечение, снижая потребность в химио- и лучевой терапии. Расширение спектра обследований способствует увеличению случаев ремиссии и улучшению общей статистики выздоровления.
Расширение программ скрининга
В рамках региональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями проводятся семь видов скрининга:
- рак легких,
- рак шейки матки,
- рак молочной железы,
- колоректальный рак,
- рак кожи,
- стоматологический скрининг (опухоли ротовой полости).
Кроме того, в сентябре 2024 года запущен пилотный проект по скринингу рака желудка, что расширяет возможности раннего выявления заболеваний.
Рост числа выявленных случаев
За 2024 год в регионе диагностировано 1619 случаев онкологических заболеваний, из которых 75% — на первой и второй стадиях.
Для сравнения:
- в 2022 году выявлено 998 случаев,
- в 2023 году — 1390 случаев.
Этот рост позволил достичь рекордного уровня раннего выявления онкологии в регионе — 60,9%, и тенденция продолжает укрепляться.
Современное оборудование для онкодиспансеров
В рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2025 году онкологическая служба региона получит новое медицинское оборудование:
- эндоскопический комплекс для абдоминальных операций,
- микроскоп для цитологических исследований,
- наркозные аппараты с дыхательным автоматом,
- ультразвуковой эндоскоп,
- ламинарную камеру для стерильного разведения лекарств.
Оборудование поступит в Оренбургский областной клинический онкологический диспансер и Бузулукскую больницу скорой медицинской помощи имени академика Н. А. Семашко. Эти меры укрепят материально-техническую базу учреждений и повысят эффективность диагностики и лечения.