Оренбургская область проверила готовность техники к чрезвычайным ситуациям

14 марта, в Оренбургской области состоялся смотр готовности техники и сил, задействованных в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Оценка готовности спасательных подразделений

В инспекции приняли участие вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин, директор департамента ПБ и ГЗ региона Игорь Слепцов, а также заместитель начальника ГУ МЧС России по Оренбургской области Сергей Рыжов.

– Сегодня мы оценили оснащение спасательных подразделений, включая современные плавсредства, беспилотную систему мониторинга и специальную технику. Все это будет использоваться при ухудшении обстановки и для предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального уровня, – отметил Сергей Балыкин.

Усиление материально-технической базы

Вице-губернатор подчеркнул, что за последние годы регион значительно укрепил материальную базу. Открыты два новых пожарных депо, закуплены пожарные автомобили повышенной проходимости, которые могут использоваться во время паводка для доставки продуктов, эвакуации жителей и откачки воды.

Начальник Аварийно-спасательной службы Оренбургской области Александр Артемьев сообщил, что в прошлом году в регион поступили семь плавсредств из Росрезерва, рассчитанных на грузоподъемность 1000 кг и вместимость до восьми человек. Кроме того, приобретены снегоболотоход «Росомаха», катер «Русбот» с водометным двигателем и автомобиль УАЗ-Пикап. Время готовности к реагированию на ЧС – 60 минут.

Подготовка к весеннему паводку

Накануне на Правительственной КЧС заслушали доклад о готовности региона к весеннему паводку. В целях оперативного реагирования губернатор Денис Паслер провел заседание межведомственной комиссии, координирующей работу с Росводресурсами, Росгидрометом, Ростехнадзором, МЧС России и Прокуратурой Оренбургской области.

Силы и техника для ликвидации ЧС

На период паводка к аварийно-спасательным работам готовы:

🔹 10 979 специалистов,

🔹 2500 единиц техники, включая 1341 автомобильную, 855 специальную и 315 инженерную,

🔹 219 плавсредств.

Благодаря своевременной подготовке региональные службы обеспечены всем необходимым для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.