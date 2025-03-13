Остановка НЗХС: власти ищут решения для Новотроицкого завода хромовых соединений

В Оренбургской области возникла серьезная обеспокоенность в связи с заявлением генерального директора АО «НЗХС» Василия Измалкина. Он сообщил прокурору региона, Руслану Медведеву, о надвигающейся остановке производства из-за нехватки необходимого сырья. Новотроицкий завод хромовых соединений, являющийся ключевым предприятием области и центром Новотроицкой территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), оказался в критической ситуации.

Кризис производства: основные факторы

Новотроицкий завод хромовых соединений, несмотря на недавние успехи в финансовой сфере, временно прекращает свою деятельность. Согласно последним отчетам, чистая прибыль компании продемонстрировала рост в 142%, достигнув отметки в 3 миллиарда рублей. Однако, как пояснил Василий Измалкин, главная причина кроется в действии западных санкций, которые существенно ограничили возможности комбината по приобретению сырья.

По словам Измалкина, с 15 февраля вступили в силу европейские санкции, наложившие запрет на поставки в Россию хромовой руды и соединений хрома. «В связи с этим, с пятницы мы вынуждены остановить завод, поскольку отсутствует необходимое сырье», – заявил глава предприятия, цитируемый порталом Нокс-ТВ.

Реакция официальных лиц и перспективы для сотрудников

Информация об остановке НЗХС прозвучала на встрече, организованной Агентством развития Новотроицка. Численность сотрудников предприятия в 2022 году составляла 1,4 тысячи человек. Следует отметить, что Василий Измалкин занимает 16-ю позицию в рейтинге самых влиятельных лиц Оренбуржья.

В свою очередь, вице-губернатор Игнат Петухов заверил общественность в отсутствии планов по сокращению штата. Более того, к решению вопроса по обеспечению завода сырьем подключились представители федеральных органов власти.

Позиция вице-губернатора

Игнат Петухов, курирующий экономический блок в правительстве Оренбургской области, подчеркнул, что вопрос о сокращении штата Новотроицкого завода хромовых соединений не стоит. Власти активно ищут альтернативные варианты поставок сырья.

«Совместно с коллегами из федерального Минпрома мы активно работаем над вопросом замещения поставок сырья. Проводятся переговоры с потенциальными поставщиками. Обсуждаются новые логистические схемы и технологические решения. У нас уже есть опыт успешного решения подобных сложных ситуаций, возникших после 2022 года», – заявил Петухов.

Сохранение рабочих мест: приоритетная задача

Основной вопрос, волнующий жителей Оренбуржья, – это будущее сотрудников НЗХС. Три года назад на предприятии трудилось более 1,4 тысячи человек.

Петухов заверил, что сокращения не планируются. «В период временной приостановки работы сотрудники будут переведены на другие направления деятельности. Собственник предприятия гарантирует соблюдение норм трудового законодательства и осознает важность сохранения коллектива», – подчеркнул Игнат Петухов.