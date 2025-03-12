Оренбургская область готовится к паводкоопасному периоду 2025 года

Глава МЧС России Александр Куренков провел заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где особое внимание было уделено подготовке к паводкоопасному периоду 2025 года. В заседании приняли участие представители Правительства Оренбургской области.

Контроль за готовностью и учет опыта 2024 года

Куренков подчеркнул необходимость практической отработки действий служб при ликвидации ЧС и призвал к решению всех проблемных вопросов заблаговременно. Он также рекомендовал изучить опыт субъектов, успешно справившихся с паводком в 2024 году, в том числе опыт Оренбургской области.

По данным Росводресурсов, Ириклинское водохранилище полностью готово к приему паводковых вод, имея свободную ёмкость выше нормативной.

Меры по обеспечению безопасности

Первый вице-губернатор Сергей Балыкин доложил о принимаемых мерах по обеспечению пропуска весеннего половодья и паводка в 2025 году. Муниципалитеты уточнили зоны возможного затопления, учитывая опыт 2024 года.

В 24 районах области находится 386 водозаборных скважин в зоне затопления. Герметизация проведена на 246 из них, подготовлены все 23 водоочистных и 230 канализационных сооружений. Муниципалитеты сформировали запас в 367 тонн реагентов для обеззараживания воды и планируют дополнительно закупить 308 тонн.

Для резервного электроснабжения объектов ЖКХ подготовлены 170 стационарных и 775 передвижных источников электроснабжения.

– Региональные меры направлены на сохранение объектов экономики и инфраструктуры, но главное – на безопасность населения, – подчеркнул Сергей Балыкин.

Подготовка инфраструктуры и информирование населения

Особое внимание уделяется состоянию гидротехнических сооружений и подготовке Ириклинского водохранилища к приему паводковых вод. Регулярно проводится информирование населения о проводимых мероприятиях и изменении метеообстановки, а также подготовка социальных учреждений.

На региональных дорогах ведется работа по подготовке к пропуску весеннего паводка. В 2024 году были очищены русла и подмостовое пространство от мусора на мостах в нескольких районах области.

В марте планируется распиловка льда на низководных мостах общей протяженностью 2912 метров. Понтонный мост через реку Илек будет разобран на период высокой воды, а переправа организована на аэролодке.

При необходимости будут проведены взрывные работы для предотвращения заторов льда и защиты искусственных сооружений. Также ведется подготовка на объектах, где проводятся ремонтные работы на мостах.