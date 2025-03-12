Оренбургские спортсмены доминировали на первенстве ПФО по настольному теннису

В Чебоксарах завершилось первенство Приволжского федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет. Сборная Оренбургской области, состоящая из 19 воспитанников спортшколы «Факел-Газпром» и одной спортсменки из Сорочинска, показала выдающиеся результаты.

Золотой дубль в командных соревнованиях

Оренбургские команды завоевали два золота в командных разрядах. Юношеская сборная в напряженном финале одержала победу над командой Нижегородской области со счетом 3:2. Девушки также выиграли с таким же счетом у сборной Республики Татарстан.

В личном зачете спортсмены Оренбургской области завоевали медали различного достоинства. Маргарита Попова стала чемпионкой в одиночном разряде. Илья Гладыш и Ульяна Кизимова завоевали серебряные медали, а Назар Бакиров и Алиса Усманова – бронзовые.

Успех в парных разрядах

Маргарита Попова и Анна Дыкина (Республика Татарстан) выиграли парный разряд среди девушек, победив в финале Алису Усманову и Ульяну Кизимову (обе – Оренбургская область). Бронзовые медали в этой категории достались Анастасии Брянцевой и Софии Шерстневой, а также Валерии Пчеле и Агате Анненковой (Республика Татарстан).

В парном разряде среди юношей серебро завоевали Кирилл Кантаев и Захар Житнюк. Бронзовые медали достались Назару Бакирову и Ньургуну Наумову, а также Илье Гладышу и Руслану Хусаинову.

Смешанный парный разряд выиграли Илья Гладыш и Ульяна Кизимова. Бронзовые медали завоевали Ньургун Наумов и Анастасия Брянцева, а также Назар Бакиров и Алиса Усманова.

Подготовка к первенству России

В конце апреля в Кстове пройдет первенство России среди юношей и девушек до 16 лет. Право выступить в личных соревнованиях получили воспитанники спортшколы «Факел-Газпром» Захар Варфоломеев и Амина Илимбетова.