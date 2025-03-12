Уральская Сталь направит в 2025 году более 226 млн рублей на оздоровление своих ветеранов, работников и их детей

Уральская Сталь, Лечение, Оздоровительный Отдых

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») продолжает организовывать лечение и оздоровительный отдых для своих работников и их детей. В 2025 году на это будет направлено более 226 млн рублей.

Ежегодно Уральская Сталь проводит комплекс мероприятий, направленных на укрепление здоровья сотрудников и их семей, а также на развитие материально-технической базы учреждений, входящих в состав Уральской Здравницы, включая санаторий-профилакторий «Металлург». В течение года для работников новотроицкого металлургического комбината организуются различные мероприятия: иммунопрофилактика, медицинские осмотры, дополнительная диспансеризация и санаторно-курортное лечение. Такой комплексный подход к оздоровлению сотрудников и их детей способствует улучшению качества жизни, повышению работоспособности и снижению уровня заболеваемости.

Для формирования системы сохранения здоровья на производстве и профилактики профессиональных заболеваний в 2025 году работники, занятые на вредных и опасных производствах, а также сотрудники предпенсионного возраста будут направлены в санаторно-курортные учреждения России по программе «Лечение». В течение года 700 металлургов60 их детей школьного возраста и 55 дошкольников пройдут профилактическое лечение в корпоративном санатории-профилактории «Металлург». Также внимание уделяется неработающим пенсионерам комбината: в этом году 200 ветеранов пройдут курс лечения в санатории-профилактории. Кроме того, с июня по октябрь сотрудники Уральской Стали и члены их семей смогут отдохнуть и поправить здоровье в рамках программы «Отдых» на Черноморском побережье Краснодарского края.

В период летних школьных каникул в ДОЛ «Родник» будут организованы оздоровительные заезды для детей в возрасте от 7 до 15 лет, чьи родители трудятся на Уральской Стали. Часть расходов на детский отдых компенсируется Министерством социального развития Оренбургской области с выдачей родителю (законному представителю) ребенка именного электронного сертификата. Стоимость 21-дневной путевки составит всего 10% от полной стоимости. Дети из льготных категорий получат путевки бесплатно.

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