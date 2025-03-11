Уральская Сталь подтвердила соответствие продукции воздухоразделения межгосударственным стандартам

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») успешно прошел сертификацию и получил новые сертификаты соответствия на продукцию кислородно-компрессорного цеха (ККЦ). Это кислород жидкий технический 1 сорта по ГОСТ 6331-78, азот жидкий повышенной чистоты 1 сорта по ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73) и аргон жидкий 1 сорта по ГОСТ 10157-2016.

ККЦ новотроицкого металлургического комбината помимо газообразного кислорода вырабатывает попутную продукцию разделения воздуха – жидкие азот, аргон и кислород. Большая часть жидкого азота газифицируется и используется для собственных нужд подразделения, электросталеплавильного и доменного цехов. Не использующиеся в производстве объемы жидких аргона, азота, кислорода реализуются сторонним потребителям. Вся данная продукция имеет сертификаты соответствия и пользуется большим спросом.

Добровольная сертификация проводится с целью повышения престижа и конкурентоспособности предприятия, удовлетворения требований потенциальных покупателей и расширения рынка сбыта продукции. Подготовка к сертификации предшествует масштабная работа. При непосредственном контроле и участии специалистов управления системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента ТД, а также совместной работе ККЦ и центральной лаборатории комбината были проведены отборы проб, испытания продукции и оформлены необходимые документы для подтверждения соответствия сертифицированной продукции ККЦ заявленным требованиям. Органом по сертификации продукции и услуг «Полисерт» автономной некоммерческой организации «Электросерт» (г. Москва) вынесено положительное решение о выдаче новых сертификатов соответствия на продукцию ККЦ Уральской Стали: