Оренбургские аграрии завершают подготовку к посевной кампании 2025 года

Итоги прошлого сезона

Аграрии Оренбургской области завершили 2024 год с хорошими результатами, собрав более 4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. На предстоящий сезон регион полностью обеспечен семенами, сельхозтехника находится в высокой степени готовности, продолжается закупка минеральных удобрений.

Площадь посевов и сроки начала работ

В 2025 году площадь посевов останется на уровне прошлого года — более 4,48 млн гектаров. Посевная стартует во второй декаде апреля, что на полторы-две недели раньше обычного.

Сельхозпредприятия уже приобрели новую технику: 183 трактора, 92 зерноуборочных и 13 кормоуборочных комбайнов, а также самоходные косилки. Общий объем инвестиций в обновление парка составил более 4 млрд рублей.

Господдержка и финансирование

Развитие аграрного сектора поддерживается государственными программами и субсидиями. Они помогают хозяйствам обновлять технику, закупать удобрения и обеспечивать устойчивый рост отрасли.

Одной из последних мер стала региональная поддержка аграриев, пострадавших от паводка. Выделенные средства помогут не только восстановить потери, но и направить финансирование на развитие сельхозпредприятий и личных подсобных хозяйств.

— Мы регулярно актуализируем меры поддержки, чтобы сделать их более эффективными. Они учитывают уровень зарплат работников и результативность хозяйств, — отмечают в региональном правительстве.

В 2025 году в развитие агропромышленного комплекса Оренбуржья будет вложено 3,1 млрд рублей, из которых 1,17 млрд поступят из федерального бюджета, а 1,96 млрд — из областного.