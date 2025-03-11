Денис Паслер провел заседание комиссии по подготовке к весеннему паводку-2025

Оренбургская область готовится к весеннему паводку-2025

Денис Паслер провел заседание комиссии по пропуску весеннего паводка-2025. Участники обсудили ключевые меры для предотвращения подтоплений и координацию действий с федеральными структурами.

Координация работы с федеральными ведомствами

Для эффективного прохождения паводка область взаимодействует с Росводресурсами, Росгидрометом, Ростехнадзором, МЧС России, Прокуратурой Оренбургской области и другими профильными структурами. В фокусе — защита объектов инфраструктуры, экономики и социальных учреждений.

Комплекс подготовительных мер

✅ Мониторинг систем оповещения и готовность техники

В регионе проверена работа систем экстренного оповещения. Задействованы аварийные службы, подготовлены специализированная техника и плавсредства.

✅ Обследование гидротехнических объектов

Осенью 2024 года проведены проверки гидросооружений в муниципалитетах. Основные из них находятся в федеральной собственности.

✅ Ремонт дамбы в Орске

Проведены восстановительные работы на защитной дамбе: засыпаны 4 природных и 3 искусственных прорана. Институт «Гидропроект» разработал проекты на все участки, получившие одобрение экспертизы. В ноябре 2024 года дамба восстановлена, а результаты проверены специалистами ФАУ «РОСДОРНИИ».

Дополнительно, в районе поселка Лесоторговый предложено усилить дамбу установкой шпунтов. Проект прошел экспертизу, подрядчик приступил к выполнению работ.

✅ Очистка русел рек

В рамках профилактических мероприятий запланирована расчистка русел рек Сорочка (село Кирсановка) и Сорока (село Тоцкое, Тоцкий район).

✅ Ремонт гидроузла

Начинается проектирование капремонта гидроузла на реке Большой Уран (поселок Среднеуранский, Новосергиевский район).

✅ Запасы реагентов и резервные источники питания

Муниципальные власти сформировали резерв химических реагентов для очистки воды, а также подготовили альтернативные источники энергоснабжения.

✅ Предотвращение ледовых заторов

Для снижения угрозы подтоплений и защиты мостов во время ледохода запланированы распиловка льда и взрывные работы.

✅ Актуальные прогнозы гидрологической обстановки

Росгидромет обязан оперативно предоставлять обновленные прогнозы паводковой ситуации всем региональным службам.

Распоряжения для муниципалитетов и ведомств

До 1 апреля главам муниципальных образований поручено очистить подмостовые пространства, овраги и потенциально опасные участки от растительности и мусора.

главам муниципальных образований поручено очистить подмостовые пространства, овраги и потенциально опасные участки от растительности и мусора. Учреждения здравоохранения, образования, культуры и соцзащиты будут работать по алгоритму действий, разработанному в 2024 году.

будут работать по алгоритму действий, разработанному в 2024 году. ГУ МЧС увеличит группировку сил для быстрого реагирования на изменения паводковой обстановки.

увеличит группировку сил для быстрого реагирования на изменения паводковой обстановки. Министерство строительства региона должно подготовить запас строительных материалов (щебня, грунта) для экстренных восстановительных работ.

должно подготовить запас строительных материалов (щебня, грунта) для экстренных восстановительных работ. Организации, управляющие крупными водохранилищами, обязаны дважды в сутки сообщать о притоках и сбросах воды.

Заключение

Оренбургская область проводит комплексную подготовку к паводку, включая восстановление дамб, расчистку русел рек, профилактические работы и мониторинг гидрологической обстановки. Взаимодействие с федеральными структурами и готовность экстренных служб помогут минимизировать последствия весеннего разлива рек.