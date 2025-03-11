Денис Паслер провел заседание комиссии по подготовке к весеннему паводку-2025

Оренбургская область готовится к весеннему паводку-2025
Денис Паслер провел заседание комиссии по пропуску весеннего паводка-2025. Участники обсудили ключевые меры для предотвращения подтоплений и координацию действий с федеральными структурами.
Координация работы с федеральными ведомствами
Для эффективного прохождения паводка область взаимодействует с Росводресурсами, Росгидрометом, Ростехнадзором, МЧС России, Прокуратурой Оренбургской области и другими профильными структурами. В фокусе — защита объектов инфраструктуры, экономики и социальных учреждений.
Комплекс подготовительных мер
✅ Мониторинг систем оповещения и готовность техники
В регионе проверена работа систем экстренного оповещения. Задействованы аварийные службы, подготовлены специализированная техника и плавсредства.
✅ Обследование гидротехнических объектов
Осенью 2024 года проведены проверки гидросооружений в муниципалитетах. Основные из них находятся в федеральной собственности.
✅ Ремонт дамбы в Орске
Проведены восстановительные работы на защитной дамбе: засыпаны 4 природных и 3 искусственных прорана. Институт «Гидропроект» разработал проекты на все участки, получившие одобрение экспертизы. В ноябре 2024 года дамба восстановлена, а результаты проверены специалистами ФАУ «РОСДОРНИИ».
Дополнительно, в районе поселка Лесоторговый предложено усилить дамбу установкой шпунтов. Проект прошел экспертизу, подрядчик приступил к выполнению работ.
✅ Очистка русел рек
В рамках профилактических мероприятий запланирована расчистка русел рек Сорочка (село Кирсановка) и Сорока (село Тоцкое, Тоцкий район).
✅ Ремонт гидроузла
Начинается проектирование капремонта гидроузла на реке Большой Уран (поселок Среднеуранский, Новосергиевский район).
✅ Запасы реагентов и резервные источники питания
Муниципальные власти сформировали резерв химических реагентов для очистки воды, а также подготовили альтернативные источники энергоснабжения.
✅ Предотвращение ледовых заторов
Для снижения угрозы подтоплений и защиты мостов во время ледохода запланированы распиловка льда и взрывные работы.
✅ Актуальные прогнозы гидрологической обстановки
Росгидромет обязан оперативно предоставлять обновленные прогнозы паводковой ситуации всем региональным службам.
Распоряжения для муниципалитетов и ведомств
- До 1 апреля главам муниципальных образований поручено очистить подмостовые пространства, овраги и потенциально опасные участки от растительности и мусора.
- Учреждения здравоохранения, образования, культуры и соцзащиты будут работать по алгоритму действий, разработанному в 2024 году.
- ГУ МЧС увеличит группировку сил для быстрого реагирования на изменения паводковой обстановки.
- Министерство строительства региона должно подготовить запас строительных материалов (щебня, грунта) для экстренных восстановительных работ.
- Организации, управляющие крупными водохранилищами, обязаны дважды в сутки сообщать о притоках и сбросах воды.
Заключение
Оренбургская область проводит комплексную подготовку к паводку, включая восстановление дамб, расчистку русел рек, профилактические работы и мониторинг гидрологической обстановки. Взаимодействие с федеральными структурами и готовность экстренных служб помогут минимизировать последствия весеннего разлива рек.