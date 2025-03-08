Поздравление губернатора Оренбургской области с Международным женским днём

Дорогие оренбурженки!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём!

Этот праздник занимает особое место в нашей жизни, напоминая о вашей огромной роли в обществе, семье и государстве. Вы добиваетесь успехов в работе, воспитываете детей, создаёте уют и вдохновляете окружающих. Ваша забота, сила и мудрость объединяют людей, помогают преодолевать трудности и двигаться вперёд.

Особая благодарность матерям, жёнам и сёстрам военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Пока наши бойцы защищают страну, вы остаётесь их надёжным тылом — поддерживаете словом и делом, участвуете в гуманитарных инициативах, храните тепло домашнего очага. Уверенность в том, что их ждут дома, придаёт им сил и приближает нашу общую Победу.

Желаю вам исполнения всех желаний, благополучия и радости. Пусть каждый день приносит только добрые события, а близкие окружают вас заботой и вниманием.

С праздником!

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер