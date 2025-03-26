Льюис Хэмилтон сенсационно выиграл первую спринт-квалификацию сезона F-1

В рамках Гран-при Китая Формулы-1 состоялась первая спринтерская квалификация сезона 2025 года, где пилот команды Ferrari Льюис Хэмилтон неожиданно завоевал поул-позицию. Как передает спортивный портал Olimpbet Arena, этот результат стал настоящим сюрпризом, учитывая доминирование Red Bull и McLaren в предыдущих этапах.

Неожиданная поул-позиция Хэмилтона

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, недавно присоединившийся к команде Ferrari, продемонстрировал выдающееся мастерство на трассе в Шанхае. Он установил новый абсолютный рекорд трассы, преодолев круг за 1:30.849, опередив действующего чемпиона Макса Ферстаппена всего на 0,018 секунды. Этот успех стал первой поул-позицией Хэмилтона с 2023 года и первой в составе Ferrari, что делает его особенно значимым.

Основные моменты квалификации

Оскар Пиастри (McLaren) – показал третье время, уступив лидеру менее 0,1 секунды.

– показал третье время, уступив лидеру менее 0,1 секунды. Шарль Леклер (Ferrari) – занял четвертую позицию, отстав от Хэмилтона на 0,208 секунды.

– занял четвертую позицию, отстав от Хэмилтона на 0,208 секунды. Ландо Норрис (McLaren) – победитель предыдущего этапа в Австралии, квалифицировался шестым.

– победитель предыдущего этапа в Австралии, квалифицировался шестым. Джордж Расселл (Mercedes) – уверенно провел заезды и завершил квалификацию на пятом месте.

Стоит отметить, что Ferrari продемонстрировала отличную скорость, несмотря на то, что команда не считалась фаворитом на этой трассе. Инженеры и механики итальянского коллектива проделали отличную работу, обеспечив Хэмилтону конкурентоспособный болид.

Проблемы у Red Bull и дебют Лиама Лоусона

Команда Red Bull столкнулась с трудностями: новичок Лиам Лоусон, заменяющий Серхио Переса, показал лишь 20-е время в квалификации. Его адаптация к болиду и новой команде проходит непросто, что отражается на результатах. Сам Ферстаппен, несмотря на второе место, пожаловался на нестабильное поведение машины и недостаток сцепления с трассой, что может осложнить его борьбу за победу в гонке.

Реакция Хэмилтона и команды

После квалификации Хэмилтон выразил удивление и радость от достигнутого результата, подчеркнув, что этот успех стал возможен благодаря слаженной работе всей команды Ferrari. Он отметил, что после сложного дебюта в Австралии, где финишировал десятым, этот поул придает уверенности перед предстоящими гонками.

Шеф Ferrari Фредерик Вассер также отметил прогресс команды и подчеркнул, что победа в квалификации – это важный шаг в развитии проекта Scuderia Ferrari. Однако он предупредил, что главное испытание впереди – спринт и основная гонка, где необходимо подтвердить высокий темп болидов.

Первая спринтерская квалификация сезона 2025 года подарила болельщикам неожиданные результаты и интригу перед основной гонкой. Успех Льюиса Хэмилтона в составе Ferrari демонстрирует его непревзойденное мастерство и способность адаптироваться к новым условиям. Этот результат обещает захватывающую борьбу в оставшейся части сезона, где Хэмилтон вновь намерен бороться за титул.