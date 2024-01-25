Оренбуржец требует компенсацию за травмы дочери, полученные при крушении аттракциона в парке развлечений

В суде Оренбурга рассматривается иск отца девочки, пострадавшей в прошлом году при обрушении карусели в местном парке развлечений «Оренпарк».

Дочь истца получила травмы в мае 2023 года, когда во время движения аттракциона произошло обрушение одной из опорных колонн цепочной карусели. В результате инцидента пострадали 19 человек, в основном дети.

Мужчина требует выплатить его дочери 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, а также 500 тысяч рублей лично ему. Ответчики — компании, отвечавшие за обслуживание и безопасность аттракциона — предлагали меньшую сумму, которая показалась истцу несправедливой.

По данному происшествию были возбуждены два уголовных дела в отношении нарушения требований безопасности и халатности. Теперь суд должен решить, насколько обоснованы требования отца пострадавшей девочки о выплате значительной денежной компенсации.