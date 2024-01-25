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25 января 2024 г.
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Управляющий директор Уральской Стали поздравил оренбургских студентов

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Сергей Журавлев напутствовал студентов Оренбуржья, пожелав им успехов в учебе и карьерного роста в выбранной профессии.

— Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем российского студенчества!

Студенческая пора – особый жизненный этап, воспоминание о котором сохраняется на все дальнейшие годы. В это время закладываются основы будущих профессиональных и жизненных успехов, рождаются самые смелые идеи, открываются удивительные возможности и возникает самая крепкая дружба.

Дорогие юноши и девушки, от вас зависит будущее страны. И это не просто красивые слова. Уже сегодня мы видим ваш огромный потенциал, тягу к прогрессивному, ценные и реальные победы. Комбинат всегда поддерживал и продолжит создавать благоприятные условия для развития образования и науки в Новотроицке. Глядя на ваши достижения, мы гордимся, что в этом есть и наша заслуга.

В Оренбуржье создана современная система профессионального образования, сочетающая лучшие традиции обучения с новейшими достижениями науки и практики. Уверен, что полученные знания дадут возможность реализовать самые смелые планы, и вы сможете достигнуть поставленных целей, а Уральская Сталь создала для вас необходимые условия для трудоустройства и дальнейшего карьерного роста.

Желаю всем представителям студенчества сохранить пытливость ума, молодость души, радость творчества, веру в себя и влюбленность в жизнь! Здоровья, энтузиазма и успехов во всех начинаниях! — отметил управляющий директор Уральской Стали Сергей Журавлёв.

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