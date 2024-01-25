Трагедия на насосно-фекальной станции в Новотроицке

25 января 2023 года около 11:40 по местному времени произошло обрушение здания насосно-фекальной станции по ул. Фрунзе в г. Новотроицк Оренбургской области. В связи с ЧП в городе был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

По словам главы регионального минздрава Татьяны Савиновой, в момент обрушения в здании находилось 12 человек. На данный момент известно о одном погибшем мужчина скончался в больнице Орска от полученных травм. Еще один человек числится пропавшим без вести и, вероятно, находится под завалами. (Согласно данным, предоставленным телеканалом РЕН ТВ, количество жертв увеличилось до двух. Источник телеканала сообщил, что один из пострадавших умер в больнице.)

Из оставшихся 10 человек: 3 человека не получили серьезных травм; 2 мужчины и 1 женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести; 4 человека получили тяжелые ожоги и находятся в реанимации.

На месте ЧП продолжается разбор завалов силами МЧС и оперативных служб региона. Рассматривается версия о взрыве газового баллона, так как на станции велись ремонтные работы.

Точные причины и подробности трагедии будут установлены в ходе расследования. Власти оказывают всевозможную помощь пострадавшим и родственникам погибших.