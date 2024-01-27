В Оренбурге общественный транспорт переходит на обновленные маршруты с 1 февраля

С 1 февраля в Оренбурге запланирован переход общественного транспорта на обновленные маршруты согласно новой транспортной схеме города. Решение о реформировании системы городских перевозок было принято администрацией после тщательного анализа пассажиропотоков и перспектив развития застроенных территорий.

Главной целью реорганизации является максимальный охват транспортным обслуживанием всех районов Оренбурга, в том числе новостроек и перспективных зон жилой застройки. Согласно утвержденному реестру, в городе будет функционировать 31 муниципальный автобусный маршрут.

По словам главы Оренбурга Сергея Салмина, одним из приоритетов реформы стала задача мягкой адаптации жителей к предстоящим переменам в работе общественного транспорта. С этой целью новые маршруты были запущены параллельно со старыми еще летом прошлого года и получили временное обозначение с буквой «Н».

Кроме того, для информирования горожан активно использовались и другие каналы коммуникации. Так, волонтеры раздавали прохожим специальные листовки о грядущих переменах и отвечали на вопросы. На остановках устанавливались информационные таблички и QR-коды, по которым можно было получить актуальные сведения о маршрутах и расписании в режиме реального времени.

Помимо этого, сведения о новой транспортной схеме публиковались на городском интернет-портале и в популярных навигационных сервисах.

Накануне окончательного перехода на новые маршруты глава Оренбурга Сергей Салмин провел рабочее совещание с участием представителей профильных структур и ведомств. По итогам встречи даны поручения активизировать разъяснительную работу среди населения с целью минимизировать возможные транспортные неудобства в переходный период.

Глава города подчеркнул, что в ближайшее время, вероятно, последует всплеск обращений граждан по вопросам работы общественного транспорта. В связи с этим диспетчерским службам и горячим линиям поручено обеспечить оперативную обратную связь и разъяснение возникающих у пассажиров вопросов.

Таким образом, власти Оренбурга прилагают максимум усилий, чтобы предстоящая транспортная реформа прошла комфортно для горожан и не вызвала серьезных нареканий. Остается надеяться, что принятые меры окажутся действенными.