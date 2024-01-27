«А-СЕПТ» и Южно-уральский завод магниевых соединений запустили производство новых продуктов

В первый месяц 2023 года на российском рынке появились сразу два новых интересных продукта из Оренбургской области.

Компания «А-СЕПТ», базирующаяся в Оренбурге, запустила производство экологичных капсул для стиральных и посудомоечных машин. Этот инновационный проект получил поддержку из регионального бюджета в рамках программы возмещения затрат на приобретение современного высокотехнологичного оборудования. Первые партии новой продукции уже поступили в продажу в местные торговые точки, а в ближайшее время планируется начать поставки в сеть гипермаркетов METRO Cash & Carry в Приволжском федеральном округе.

Вторым новым продуктом стала минеральная кормовая добавка для домашней птицы под названием «Кремнемаг кормовой», которую начал выпускать Южно-Уральский завод магниевых соединений. Этот продукт вошел в ассортимент востребованной линейки товаров для животноводов от крупнейшей в России сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион». Мы уверены, что инновационная добавка будет пользоваться спросом у российских фермеров, занимающихся разведением домашней птицы.

Таким образом, новая высокотехнологичная и экологичная продукция предприятий Оренбуржья активно завоевывает российские рынки, что свидетельствует о высоком инновационном потенциале региона.