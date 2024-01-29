УрФУ в двенадцатый раз приглашает школьников Оренбурга погрузиться в студенческую жизнь на проекте «Тест-драйв в Уральском федеральном»

Организаторы «Тест-драйв в Уральском федеральном» для старшеклассников из России и стран СНГ объявили о начале сбора заявок. Проект позволяет погрузиться в студенческую среду: изучить выбранный для поступления профильный институт УрФУ, познакомиться с его преподавателями, студентами, научной базой. Познакомиться с яркой, эмоциональной студенческой жизнью – творческие коллективы, спорт, экскурсии.

На участие в акции «Тест-драйв в Уральском федеральном» подали более 200 заявок из Башкирии, Тюменской, Оренбургской, Курганской, Свердловской и Челябинской областей и других регионов России. Для участия школьники Оренбурга должны собрать команду из 3–5 человек из одной школы. Отметим, что состав команд не должен меняться на протяжении всего проекта. У команды обязательно должен быть сопровождающий наставник — учитель/сотрудник школы.

Для участия в проекте необходимо в срок по 7 февраля зарегистрироваться на сайте проекта и выбрать одно из пяти направлений обучения: инженерные науки, социальные и гуманитарные науки, естественные науки, информатика и математика, экономика и управление. Каждый участник команды должен пройти отборочное тестирование (аналогичное ЕГЭ) по трём предметам в соответствии с выбранным направлением. Для подготовки к тестированию в открытом доступе на сайте проекта доступен тренажер. Команды школ стран СНГ освобождаются от обязательного прохождения теста.

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Участники, набравшие 200 и более баллов, будут допущены в творческий этап. С 12 по 27 февраля команды должны будут создать свой канал в мессенджере «Телеграм» и выполнить два творческих задания: креативно презентовать школу и команду, а также рассказать про профессии будущего. По итогам творческого этапа будут отобраны команды для очного участия.

«300 участников мы будем ждать в стенах УрФУ 30–31 марта. Мы постараемся максимально создать ощущение студенческой жизни: от проживания в общежитии до посещения лекций и лабораторных работ. Познакомим с различными возможностями учебной и внеучебной жизни вуза, а также покажем Екатеринбург», — отметили организаторы.

Все участники очного этапа при наличии документа, подтверждающего успешное прохождение образовательной программы, получают дополнительные баллы при поступлении в Уральский федеральный университет в соответствии с правилами приема.