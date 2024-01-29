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29 января 2024 г.
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Число жалоб на покупки через маркетплейсы в Оренбургской области выросло на 43%

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Число жалоб жителей Оренбуржья на интернет-магазины за год выросло почти в полтора раза – на 43%. Как показал анализ обращений в региональное управление Роспотребнадзора, чаще всего покупателей не устраивало качество приобретенных в сети товаров. Об этом в своих жалобах сообщили 50% пострадавших.

Нередко оренбуржцам приходилось сталкиваться с нарушением продавцами сроков доставки предоплаченных заказов. Кроме того, некоторые недобросовестные интернет-магазины отказывались от выполнения уже заключенных договоров купли-продажи, требовали с покупателей дополнительную плату за возврат бракованной продукции или вообще не принимали ее обратно.

По результатам проверок Роспотребнадзора восемь онлайн-продавцов получили официальные предостережения о недопустимости дальнейших нарушений прав потребителей. Кроме того, в суд было подано пять исков в защиту пострадавших граждан. Четыре из них увенчались успехом – интернет-магазины выплатили в общей сложности 170,8 тысячи рублей в пользу обратившихся за помощью покупателей. Пятый иск еще находится на рассмотрении в суде.

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