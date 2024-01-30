Туризм в Оренбуржье: рост на 19% в 2023 году

Журнал «Отдых в России» и аналитический центр «Рейтинг» традиционно подвели итоги развития туризма в российских регионах. В рейтинге «Крепкие профи» Оренбуржье на 39-м месте.

Специалисты тщательно проанализировали туристическую инфраструктуру, популярность направлений у россиян и гостей из-за рубежа. Учитывали количество турфирм и гостиниц, экономические результаты отрасли, уровень преступности и информационную активность в СМИ и соцсетях.

Важный новый критерий — турпоток. В прошлом году Оренбуржье посетили более 1,1 миллиона человек. Цифра впечатляющая, но конкуренция высока.

Местные власти активно участвуют в реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Действовала программа бесплатного отдыха для детей. Получена федеральная поддержка на создание пляжей, обустройство этнотроп.

Знаковым событием стало включение МКФ «Восток и Запад» в нацпроект. Билеты на все мероприятия были бесплатными. Фестиваль посетили 32 000 зрителей. Показы прошли на живописном курорте «Соленые озера» и в национальном парке «Бузулукский бор» с уникальными ландшафтами.

Активно развивается молодежный туризм. За год совершено более 360 походов с участием 18 000 человек.

Регион включился в проект «Большая уральская тропа» с соседними областями и Башкирией. Открыт горный маршрут «7 вершин Урала» — настоящий вызов для любителей экстремального отдыха.

Работает программа промтуризма с 10 предприятиями металлургии, машиностроения, ТЭК, стройиндустрии и пищевой сферы. Туристы знакомятся с производственными процессами и покупают сувениры.

Таким образом, власти Оренбуржья прилагают немало усилий для повышения туристической привлекательности региона. И есть положительные результаты. Но конкуренция в отрасли высока, и предстоит сделать еще немало для улучшения имиджа и продвижения направления.