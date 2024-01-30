ДТП в Оренбургской области: погибли пятеро, в том числе двое детей

Сегодня утром на трассе Оренбург-Соль-Илецк произошла жуткая авария с трагическими последствиями. В лобовом столкновении нескольких автомобилей погибли 5 человек, еще 4 получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщают очевидцы, двигавшийся в сторону Оренбурга грузовик внезапно выехал на встречную полосу, где в этот момент шли три легковых автомобиля. Столкновение было настолько сильным, что машины буквально скрутило в клубок металла.

Среди погибших, к сожалению, двое детей. Их личности пока не установлены. Еще двое взрослых скончались на месте от полученных травм. Четверо пострадавших госпитализированы, их жизни вне опасности.

Как сообщают спасатели, прибывшие на место происшествия одними из первых, зрелище было шокирующим. Изувеченные машины, разбросанные по дороге обломки, крики раненых.

Причины трагедии пока неизвестны. Вероятней всего, водитель грузовика не справился с управлением или заснул за рулем. Оба предположения станут предметом следствия.





На место происшествия уже прибыл прокурор Соль-Илецкого района Андрей Дьяченко. Он будет координировать работу всех экстренных и правоохранительных служб, а также лично контролировать ход расследования.

Эта страшная трагедия еще раз напоминает нам о хрупкости человеческой жизни и о том, насколько опасны могут быть последствия невнимательности или халатности на дороге. Цените каждое мгновение со своими близкими и будьте предельно аккуратны за рулем. Ведь каждый из нас хочет вернуться домой живым и невредимым.