Водитель разбил груз пива на 837 тысяч рублей и теперь ему грозит суд

В феврале 2021 года индивидуальный предприниматель, владеющий небольшой компанией по продаже пива, поручил перевезти 20 тонн своей продукции из Екатеринбурга в Оренбург для дальнейшей реализации. Стоимость груза составила приблизительно 1,2 миллиона рублей.

Для осуществления перевозки была нанята местная транспортная компания. Водитель, отправившийся в путь с ценным грузом, был опытным специалистом с многолетним стажем работы. Однако по дороге в Оренбург произошел непредвиденный инцидент.

Из-за внезапно возникшей аварии большая часть перевозимого пива вылилась на проезжую часть шоссе. Ущерб, причиненный индивидуальному предпринимателю, составил сумму порядка 837 790 рублей.

Чтобы покрыть убытки, предприниматель обратился в Оренбургский районный суд с иском о взыскании указанной суммы ущерба с водителя. Иск принят судом к рассмотрению, назначено судебное заседание.