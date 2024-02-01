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2 февраля 2024 г.
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Водитель разбил груз пива на 837 тысяч рублей и теперь ему грозит суд

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В феврале 2021 года индивидуальный предприниматель, владеющий небольшой компанией по  продаже пива, поручил перевезти 20 тонн своей продукции из Екатеринбурга в Оренбург для дальнейшей реализации. Стоимость груза составила приблизительно 1,2 миллиона рублей.

Для осуществления перевозки была нанята местная транспортная компания. Водитель, отправившийся в путь с ценным грузом, был опытным специалистом с многолетним стажем работы. Однако по дороге в Оренбург произошел непредвиденный инцидент.

Из-за внезапно возникшей  аварии большая часть перевозимого пива вылилась на проезжую часть шоссе. Ущерб, причиненный индивидуальному предпринимателю, составил сумму порядка 837 790 рублей.

Чтобы покрыть убытки, предприниматель  обратился в Оренбургский районный суд с иском о взыскании указанной суммы ущерба с водителя. Иск принят судом к рассмотрению, назначено судебное заседание.

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