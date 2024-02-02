Биотехнологии, IT, авиация: ОГУ показал школьникам самые перспективные направления

В конце января для учеников 10-х классов школы №19 была организована экскурсия в рамках программы «Профконтур». Мероприятие проводилось совместно ОГУ и Центром занятости Оренбургской области.
Цель экскурсии — познакомить школьников с факультетами и научными подразделениями университета, помочь им сделать осознанный выбор будущей специальности.
В ходе экскурсии ребята посетили:
- Факультет прикладной биотехнологии и инженерии;
- Институт математики и IT;
- Аэрокосмический институт;
- Юридический факультет;
- Научно-образовательный центр перспективных материалов и технологий.
Школьники побывали в учебных лабораториях, где:
- Попробовали себя в роли специалиста по разведению рыбы;
- Программиста;
- Оператора квадрокоптера;
- Эксперта по материаловедению;
- Следователя.
Представители университета рассказали об обучении в ОГУ, о возможностях, которые открываются перед студентами.
Экскурсия прошла в дружеской атмосфере, ребята активно участвовали в мероприятии, задавали вопросы.
ОГУ регулярно организует информационные экскурсии для учащихся школ и колледжей.