Биотехнологии, IT, авиация: ОГУ показал школьникам самые перспективные направления

В конце января для учеников 10-х классов школы №19 была организована экскурсия в рамках программы «Профконтур». Мероприятие проводилось совместно ОГУ и Центром занятости Оренбургской области.

Цель экскурсии — познакомить школьников с факультетами и научными подразделениями университета, помочь им сделать осознанный выбор будущей специальности.

В ходе экскурсии ребята посетили:

Факультет прикладной биотехнологии и инженерии;

Институт математики и IT;

Аэрокосмический институт;

Юридический факультет;

Научно-образовательный центр перспективных материалов и технологий.

Школьники побывали в учебных лабораториях, где:

Попробовали себя в роли специалиста по разведению рыбы;

Программиста;

Оператора квадрокоптера;

Эксперта по материаловедению;

Следователя.

Представители университета рассказали об обучении в ОГУ, о возможностях, которые открываются перед студентами.

Экскурсия прошла в дружеской атмосфере, ребята активно участвовали в мероприятии, задавали вопросы.

ОГУ регулярно организует информационные экскурсии для учащихся школ и колледжей.