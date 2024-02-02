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2 февраля 2024 г.
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Биотехнологии, IT, авиация: ОГУ показал школьникам самые перспективные направления

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В конце января для учеников 10-х классов школы №19 была организована экскурсия в рамках программы «Профконтур». Мероприятие проводилось совместно ОГУ и Центром занятости Оренбургской области.

Цель экскурсии — познакомить школьников с факультетами и научными подразделениями университета, помочь им сделать осознанный выбор будущей специальности.

В ходе экскурсии ребята посетили:

  • Факультет прикладной биотехнологии и инженерии;
  • Институт математики и IT;
  • Аэрокосмический институт;
  • Юридический факультет;
  • Научно-образовательный центр перспективных материалов и технологий.

Школьники побывали в учебных лабораториях, где:

  • Попробовали себя в роли специалиста по разведению рыбы;
  • Программиста;
  • Оператора квадрокоптера;
  • Эксперта по материаловедению;
  • Следователя.

Представители университета рассказали об обучении в ОГУ, о возможностях, которые открываются перед студентами.

Экскурсия прошла в дружеской атмосфере, ребята активно участвовали в мероприятии, задавали вопросы.

ОГУ регулярно организует информационные экскурсии для учащихся школ и колледжей.

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