Рекордные темпы строительства жилья в Оренбуржье

В 2023 году в Оренбургской области наблюдается беспрецедентный рост объёмов жилищного строительства. По данным регионального правительства, за год построено и сдано 1,13 миллиона квадратных метров жилья, что на 19% превышает показатель 2022 года. Этот результат значительно опережает общероссийские темпы – согласно Росстату, по стране в 2023 году введено 110,44 миллиона квадратных метров жилья, что лишь на 7,5% больше, чем годом ранее.

Рост наблюдается во всех сегментах рынка. В многоквартирном секторе за год построено 335,3 тысячи квадратных метров – на 6% больше, чем в 2022 году. Ещё более впечатляющая динамика в индивидуальном жилищном строительстве: здесь прирост составил 25%, а абсолютный объём – 794,4 тысячи квадратных метров, что является рекордом для региона.

По словам губернатора Дениса Паслера, высокие темпы строительства обусловлены мерами государственной поддержки отрасли – сокращением административных барьеров для застройщиков, реализацией программ льготного ипотечного кредитования, софинансированием инфраструктурных проектов.

В настоящее время в Оренбургской области строятся 292 многоквартирных дома общей площадью 664 тысячи квадратных метров, имеются разрешения ещё на 320 объектов площадью 786 тысяч «квадратов». Таким образом, в ближайшие годы ожидается дальнейшее наращивание объёмов вводимого жилья.

Параллельно растёт спрос на недвижимость со стороны населения. В 2023 году оренбуржцам выдано рекордное количество ипотечных жилищных кредитов – 31 880 на сумму 90,2 миллиарда рублей. Это на 45% больше по количеству и на 61% по объёму по сравнению с предыдущим годом. Средневзвешенная процентная ставка по ипотеке составила 9%, для кредитов на покупку квартир в новостройках – 6,1%. Средний размер кредита на приобретение жилья – 2,8 миллиона рублей.

Таким образом, в Оренбургской области созданы все условия для дальнейшего роста объёмов жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения. При сохранении нынешних темпов регион вполне может стать одним из лидеров страны по вводу жилья.