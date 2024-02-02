Система-112 в Оренбуржье: за год принято более 1 млн вызовов

2 февраля в областном центре подвели итоги работы региональной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в 2023 году.

Совещание открыл первый вице-губернатор Сергей Балыкин. Он поблагодарил все задействованные министерства, ведомства и организации за эффективное взаимодействие.

В прошлом году в Оренбургской области произошла одна чрезвычайная ситуация регионального масштаба. Пострадали сельскохозяйственные угодья в 11 районах из-за неблагоприятных погодных условий.

Большое внимание уделялось оснащению региональной противопожарной службы. Так, в 2023 году для нужд пожарных подразделений закуплено 8 автомобилей на сумму 54,7 млн рублей.

Кроме того, ежегодно выделяются средства на ремонт пожарных депо и создание новых. Например, в 2022-2023 годах на строительство депо в Пономаревском и Первомайском районах направлено 80 млн рублей.

С начала 2022 года в регионе функционирует система обработки экстренных вызовов «112». За прошлый год она приняла более 1 млн звонков.

Также активно ведётся работа по созданию современной системы оповещения населения об угрозах. К концу 2023 года она охватила 75% жителей области.

Для повышения готовности к ЧС дооснащена и укомплектована региональная аварийно-спасательная служба. Закуплено необходимое оборудование на 13 млн рублей.

В завершение участникам совещания продемонстрировали новейшую технику, которая используется для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории области.