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2 февраля 2024 г.
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Владимир Путин спел гимн вместе с Первыми из Оренбуржья на церемонии закрытия Съезда Движения

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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1 февраля в павильоне No75 на ВДНХ состоялось закрытие Всероссийского Съезда Движения Первых, в котором приняли участие более 1000 юных делегатов из всех регионов России. Оренбургскую область на этом ярком событии представляли 13 участников во главе с руководителем реготделения Еленой Ильиной.

Помимо очных гостей, онлайн-трансляцию Съезда посмотрели свыше полутора миллионов зрителей. Это еще раз доказывает, что идеи и инициативы Первых интересны и важны для подрастающего поколения.

Особенно запомнилось оренбуржцам выступление почетного гостя Съезда — Президента России Владимира Путина. Глава государства отметил вклад участников Движения в важные общественные проекты, такие как посадка 2 миллионов деревьев ко Дню народного единства и сбор 400 тысяч книг для Донбасса и Новороссии.

  • «Убежден, если вы будете также уверенно чувствовать себя, целенаправленно идти к своей цели, осуществлять свою мечту — у нас получится ещё больше», — подчеркнул Путин.

Вместе с Первыми Президент поблагодарил родителей и наставников за поддержку детских инициатив. А в завершение проникновенно исполнил гимн страны. Этот момент глубоко запал в душу каждому.

Помимо Владимира Владимировича, на церемонии присутствовали зампред правительства Татьяна Голикова, помощник Президента Максим Орешкин, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева и другие почетные гости.

По итогам Съезда был принят ряд важных решений по развитию воспитательной работы среди молодежи. В частности, возраст участников-обучающихся увеличен до 25 лет, что позволит вовлечь в деятельность Движения студентов.

Кроме того, существенно вырастет роль детского самоуправления, Советы Первых станут основой регулярной работы первичных и местных отделений. Уже сейчас в Оренбуржье насчитывается 67 428 активистов Движения Первых, действует 41 местное отделение и 982 первичные организации.

  • «Радует, что на федеральном уровне высоко оценили нашу работу, — поделилась впечатлениями Елена Ильина. – Участие в Съезде дало большой заряд энергии для дальнейшей деятельности, новых ярких дел и инициатив».
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