-10 C
Оренбург
8 февраля 2024 г.
Telegram VKontakte Youtube

Изменения в городском транспорте Оренбурга: извинения и обновления

Главное

Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Глава города Сергей Салмин принес свои извинения жителям и гостям Оренбурга за временные неудобства, связанные с внедрением новой системы общественного транспорта. Он выразил сожаление о затруднениях, возникших из-за недостаточной осведомленности о переформированных маршрутах и обещал скорые улучшения.

  • «Мы осознаем, что переходный период вызвал определенные неудобства. В частности, проблемы с ознакомлением с новой нумерацией маршрутов и поиском актуальной информации о них. Признаем, что возможно, недостаточно эффективно использовали QR-коды на остановках для информирования. В ближайшее время мы предоставим путеводители и памятки, которые помогут горожанам легко ориентироваться в новой схеме», — подчеркнул Салмин в интервью телеканалу «Телевышка».

Через пять дней после перехода на новую маршрутную систему, администрация города доложила о значительных улучшениях. Теперь по улицам Оренбурга курсирует до 550 автобусов различных классов, обеспечивающих улучшенное покрытие города.

Для дополнительного удобства граждан в ближайшие дни будут размещены обновленные схемы движения на всех автобусных остановках. Эти меры нацелены на улучшение информированности пассажиров о нововведениях в транспортной системе. В частности, возобновится маршрут №101 до аэропорта, а также будет запущен новый маршрут №83Н из Южного поселка в центр, охватывающий частный сектор.

Вместе с тем, администрация признает существующие проблемы с нехваткой кадров, которые способствуют задержкам в расписании и, как следствие, опозданиям горожан на работу и учебу. В ответ на это предпринимаются усилия по набору новых сотрудников и оптимизации работы существующего транспортного парка.

В качестве дополнительного способа информирования населения, помимо расклеивания схем движения, предполагается распространение памяток в мини-формате, которые будут размещены в почтовых ящиках жителей.

Эти инициативы направлены на то, чтобы как можно скорее устранить все сложности и сделать использование общественного транспорта в Оренбурге максимально удобным и эффективным для всех горожан.

Предыдущая новость
Владимир Путин спел гимн вместе с Первыми из Оренбуржья на церемонии закрытия Съезда Движения
Следующая новость
Оренбургские самбисты: триумф на Дальнем Востоке

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
Telegram VKontakte Youtube
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.