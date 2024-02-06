Изменения в городском транспорте Оренбурга: извинения и обновления

Глава города Сергей Салмин принес свои извинения жителям и гостям Оренбурга за временные неудобства, связанные с внедрением новой системы общественного транспорта. Он выразил сожаление о затруднениях, возникших из-за недостаточной осведомленности о переформированных маршрутах и обещал скорые улучшения.

«Мы осознаем, что переходный период вызвал определенные неудобства. В частности, проблемы с ознакомлением с новой нумерацией маршрутов и поиском актуальной информации о них. Признаем, что возможно, недостаточно эффективно использовали QR-коды на остановках для информирования. В ближайшее время мы предоставим путеводители и памятки, которые помогут горожанам легко ориентироваться в новой схеме», — подчеркнул Салмин в интервью телеканалу «Телевышка».

Через пять дней после перехода на новую маршрутную систему, администрация города доложила о значительных улучшениях. Теперь по улицам Оренбурга курсирует до 550 автобусов различных классов, обеспечивающих улучшенное покрытие города.

Для дополнительного удобства граждан в ближайшие дни будут размещены обновленные схемы движения на всех автобусных остановках. Эти меры нацелены на улучшение информированности пассажиров о нововведениях в транспортной системе. В частности, возобновится маршрут №101 до аэропорта, а также будет запущен новый маршрут №83Н из Южного поселка в центр, охватывающий частный сектор.

Вместе с тем, администрация признает существующие проблемы с нехваткой кадров, которые способствуют задержкам в расписании и, как следствие, опозданиям горожан на работу и учебу. В ответ на это предпринимаются усилия по набору новых сотрудников и оптимизации работы существующего транспортного парка.

В качестве дополнительного способа информирования населения, помимо расклеивания схем движения, предполагается распространение памяток в мини-формате, которые будут размещены в почтовых ящиках жителей.

Эти инициативы направлены на то, чтобы как можно скорее устранить все сложности и сделать использование общественного транспорта в Оренбурге максимально удобным и эффективным для всех горожан.