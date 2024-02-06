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8 февраля 2024 г.
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Оренбургские самбисты: триумф на Дальнем Востоке

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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На острове Русский завершилось первенство России по самбо среди юношей и девушек 16-18 лет. Это был первый в 2024 году отбор в сборную страны для участия в континентальном и мировом первенствах. В напряженных поединках сошлись более 800 сильнейших самбистов со всей России, а Оренбургскую область на этих состязаниях представляли 4 перспективных спортсмена.

Дарина Нуршинова из Светлинского района не оставила шансов своим соперницам в весовой категории до 44 кг, одержав уверенную победу в финальной встрече. Под руководством своего тренера Мансура Хамзаева она продемонстрировала отличную технику и волю к победе, став настоящим украшением первенства.

Не менее блистательно выступил орчанин Жан Токашев, завоевавший серебряную медаль в категории до 79 кг. Спортсмен, тренирующийся под чутким руководством заслуженных тренеров России Валерия и Елены Задворновых, продемонстрировал бойцовский характер и упорство, уступив лишь в финальном поединке.

Успех оренбургских самбистов на первенстве России – это не только их личная заслуга, но и результат слаженной работы тренеров, всей спортивной системы региона. Поздравляем наших героев с блестящим выступлением и желаем им дальнейших побед!

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