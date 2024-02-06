639 молодых семей получат помощь в улучшении жилищных условий в 2024 году

В Год семьи, объявленный президентом Владимиром Путиным, Оренбургская область демонстрирует беспрецедентную поддержку молодых семей. Из бюджета региона выделена рекордная сумма – более 50 млрд рублей – на различные меры господдержки.

Программа «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» продолжает свою работу, предоставляя молодым семьям три вида поддержки:

Выплата на приобретение (строительство) жилья: 579 семей получат свидетельства на эту выплату в 2024 году.

Выплата при получении кредита на приобретение жилья: 40 семей смогут воспользоваться этой мерой поддержки.

Выплата на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка: 20 семей получат помощь в связи с рождением или усыновлением ребенка.

В 2024 году объем средств регионального бюджета, направляемых на улучшение жилищных условий молодых семей, был увеличен почти в три раза – со 181 до 474 миллионов рублей. Дополнительно из бюджетов муниципалитетов будет выделено более 123 миллионов рублей. Благодаря этому 639 молодых семей смогут улучшить свои жилищные условия.

За 20 лет действия программы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» жилищные условия улучшили 15 962 семьи.

Денис Паслер, губернатор Оренбургской области:

«В Год семьи мы ставим перед собой задачу – максимально поддержать молодые семьи региона. Увеличение финансирования программы позволит нам помочь еще большему количеству семей обрести собственное жилье.»

Узнать подробную информацию о порядке предоставления социальных выплат можно:

на сайте департамента молодежной политики региона: по телефонам: 8 (3532) 30-62-67, 8 (3532) 30-62-68.