Дом офицеров: оренбургский памятник в критическом состоянии

В историческом центре Оренбурга, на оживленной Советской улице, располагается Дом офицеров – архитектурный памятник регионального значения, ныне находящийся в критическом состоянии.

Здание, возведенное в 1953 году, на протяжении десятилетий являлось центром культурной жизни города. Здесь проходили торжественные мероприятия, концерты, встречи с ветеранами, работали различные творческие кружки. Дом офицеров был настоящим очагом патриотизма и культурного развития.

К сожалению, сегодня здание Дома офицеров представляет собой удручающее зрелище. Фасад, украшенный монументальными колоннами, покрыт трещинами и осыпается. Внутренние помещения также находятся в аварийном состоянии: протекает крыша, обваливается штукатурка, промерзают стены.

Несмотря на плачевное состояние, Дом офицеров не пустует. В нем по-прежнему функционируют детские кружки и творческие студии. Однако занятия проходят в некомфортных и небезопасных условиях: дети вынуждены музицировать и рисовать под протекающей крышей, среди обвалившейся штукатурки.

Реакция общественности:

Опубликованные в социальных сетях фотографии удручающих интерьеров Дома офицеров вызвали широкий общественный резонанс. Оренбуржцы выражают обеспокоенность судьбой памятника и требуют от властей решительных действий.





Также внимание к этой проблеме привлекла Кристина Летяго, начальник инспекции охраны объектов культурного наследия Оренбургской области, которая выразила свою обеспокоенность на страницах социальной сети ВКонтакте. Она отметила, что в июле 2023 года состояние здания было признано удовлетворительным, что вызывает вопросы о скорости разрушения за последующие месяцы.

«Видя актуальные сообщения в телеграм-каналах, мы решили инициировать обращение в прокуратуру с целью проведения внеплановой проверки. Существует подозрение, что техническое состояние здания могло значительно ухудшиться за короткий срок,» — поделилась Летяго.

Летяго также напомнила, что инспекция ранее уже выносила предупреждения владельцам объекта с требованием принять меры по его сохранению. К сожалению, эти предупреждения, по всей видимости, были проигнорированы, что привело к ускоренному упадку здания, представляющего собой не только культурное, но и физическое опасение для его посетителей.

Сохранение Дома офицеров – это не только вопрос эстетики. Это наш долг перед памятью предыдущих поколений и забота о будущем города. Дом офицеров – это часть истории и культуры Оренбурга, которую необходимо сохранить для потомков.