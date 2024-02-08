Оренбург простился с экипажем Ил-76: траурная церемония прошла с воинскими почестями

8 февраля 2024 года, Оренбург: В Оренбурге состоялась траурная церемония прощания с экипажем военно-транспортного самолета Ил-76, был сбит в Белгородской области. На борту находились 65 освобожденных из плена украинских военных, а также 6 членов экипажа.

В СКК «Оренбуржье» собрались тысячи людей, чтобы отдать последние почести погибшим героям. Среди них были родственники и близкие экипажа, военнослужащие, представители власти, ветераны, а также командующий военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

В своей речи генерал-лейтенант Бенедиктов подчеркнул, что Россия потеряла высококвалифицированных специалистов, которые с честью и самоотверженностью выполняли свой профессиональный долг. Он выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а также слова поддержки всем, кто был затронут этой трагедией.

Церемония прощания прошла с воинскими почестями. Под звуки траурного марша гробы с телами погибших летчиков были вынесены из СКК и пронесены на руках военнослужащих.

Прощание в Оренбурге стало моментом скорби, но и напоминанием о великой ответственности перед памятью павших. Тела погибших военнослужащих будут доставлены на родину, в разные уголки страны — от Саракташа до Иркутской области, а также в Казахстан и Беларусь, где их уже ждут семьи и друзья для последнего прощания.

Список погибших героев членов экипажа:

Командир корабля: Станислав Беззубкин

Помощник командира: Владислав Чмирев

Штурман: Алексей Высокин

Бортинженер: Андрей Пилуев

Борттехник: Сергей Житенев

Бортрадист: Игорь Саблинский

Память о героях, погибших при исполнении своего долга, навсегда останется в наших сердцах.

Вечная память!