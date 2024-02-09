Оренбургстат: что подорожало, а что подешевело за неделю?

Оренбург, 9 февраля 2024 г. – Оренбургстат сообщает о динамике цен на продовольственные товары в г. Оренбурге, г. Орске и г. Бузулуке за период с 29 января по 5 февраля 2024 года.

Наиболее значительный рост цен наблюдался на картофель (+8,2%), огурцы (+6,69%), белокачанную капусту (+3,71%) и подсолнечное масло (+2,45%).

Подорожание также коснулось печенья, черного байхового чая, говядины, сосисок, охлажденных кур, молока, сметаны, творога, сухих молочных смесей для детского питания, сыров, лука, свеклы, помидоров и бананов. Средняя стоимость 1 кг бананов составила 151,28 рубля.

В то же время цены на яблоки, морковь, вермишель гречка, соль, сахар, пшено, муку пшеничную, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, консервы для детского питания и свинину снизились. Десяток яиц куриных упал в цене на 1,31%: со 124,91 до 123,29 рубля.

Аналитики Оренбургстата отмечают, что ценовая ситуация на продовольственном рынке Оренбуржья нестабильна. На динамику цен влияет комплекс факторов, среди которых сезонность, колебания курса валют, изменения спроса и предложения.

Оренбургстат продолжит еженедельно отслеживать изменения цен на социально значимые продовольственные товары и информировать население о результатах мониторинга.