Уральская Сталь разрабатывает биметалл особого жаропрочного назначения

На Уральской Стали (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») создают новый нештрипсовый вид биметалла.

У комбината уже есть продуктивные разработки жаропрочного проката из углеродистых марок стали. По заказу потребителей теперь здесь осваивается технологию создания жаропрочного биметалла для изготовления коксовых камер с перспективой его поставок в промышленных объёмах, в частности для машиностроительных предприятий, которые производят оборудование для нефтяной промышленности.

Двухслойный биметаллический пакет состоит из основной углеродистой стали марки 12ХМ и жаропрочной нержавейки 08Х13, способен выдержать воздействие нагрузок и температур выше 600⁰С, что уже подтверждено лабораторными испытаниями.

Такой прокат также подойдет для производства: теплообменников, ректификационных колонн в аппаратах разделения жидких смесей нефтепереработки, реакторов в аппаратах проведения химических реакций, газовых сепараторов отделения газов от жидкостей.