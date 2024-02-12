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14 февраля 2024 г.
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Уральская Сталь разрабатывает биметалл особого жаропрочного назначения

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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На Уральской СталиЗагорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») создают новый нештрипсовый вид биметалла.

У комбината уже есть продуктивные разработки жаропрочного проката из углеродистых марок стали. По заказу потребителей теперь здесь осваивается технологию создания жаропрочного биметалла для изготовления коксовых камер с перспективой его поставок в промышленных объёмах, в частности для машиностроительных предприятий, которые производят оборудование для нефтяной промышленности.

Двухслойный биметаллический пакет состоит из основной углеродистой стали марки 12ХМ и жаропрочной нержавейки 08Х13, способен выдержать воздействие нагрузок и температур выше 600⁰С, что уже подтверждено лабораторными испытаниями.

Такой прокат также подойдет для производства: теплообменников, ректификационных колонн в аппаратах разделения жидких смесей нефтепереработки, реакторов в аппаратах проведения химических реакций, газовых сепараторов отделения газов от жидкостей.

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