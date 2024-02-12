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14 февраля 2024 г.
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Уральская Сталь направит более 200 млн рублей на оздоровление своих ветеранов, работников и их детей

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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12 февраля 2024 года, Новотроицк Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») продолжает организовывать лечение и оздоровительный отдых для своих работников и их детей. В 2024 году на это будет направлено порядка 219 млн рублей.

Ежегодно Уральская Сталь реализует комплекс мероприятий по оздоровлению своих сотрудников и членов их семей, по развитию материально-технической базы обслуживающих учреждений Уральской Здравницы – санатория-профилактория «Металлург» и детского лагеря «Родник».

В течение года для новотроицких металлургов организуются: иммунопрофилактика, медицинские осмотры, дополнительная диспансеризация, санаторно-курортное лечение. Реализация комплексного подхода к оздоровлению сотрудников и их детей помогает им улучшить качество жизни, повысить работоспособность и снизить заболеваемость.

С целью создания системы сохранения здоровья на производстве и предупреждения профессиональных заболеваний в 2024 году работники, занятые во вредных и опасных условиях труда, а также предпенсионного возраста будут направлены в санаторно-курортные учреждения российских здравниц по направлению «Лечение». В течение года профилактическое лечение в корпоративном санатории-профилактории «Металлург» пройдут более 900 сотрудников, 60 их детей школьного возраста и 300 дошкольного возраста. Не останутся без внимания и неработающие пенсионеры комбината, в текущем году более 280 ветеранов пройдут курс лечения в корпоративном санатории-профилактории. Кроме того, с июня по сентябрь работники Уральской Стали и члены их семей смогут оздоровиться в рамках программы «Отдых» на Черноморском побережье Краснодарского края.

В рамках реализации корпоративной программы «Здоровый ребенок» в период зимних школьных каникул, со 2 по 8 января 2024 года, впервые после долгого перерыва был организован заезд в ДОЛ «Родник» для 95 школьников, чьи мамы и папы трудятся на комбинате. Бесплатные путевки были предоставлены за счет средств предприятия.

А в период летних школьных каникул в ДОЛ «Родник» будут организованы оздоровительные заезды для детей с 7 до 15 лет, чьи родители работают на Уральской Стали. Часть затрат на детский отдых компенсирует Министерство социального развития Оренбургской области с предоставлением именного сертификата. Стоимость 14-дневной детской путевки для работника комбината составит всего 10% от ее полной стоимости. Кроме того, детям сотрудников из льготной категории путёвки будут предоставлены бесплатно.

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