Оренбургская область запускает расширенную программу льготной ипотеки для жителей села

13.02.2024, Оренбург – Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил о старте новой региональной программы льготной ипотеки для жителей села.

«Это важный шаг в поддержке ценных специалистов на селе. Новая программа дополнит действующую государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области» и позволит еще большему числу сельчан улучшить свои жилищные условия», — подчеркнул Денис Паслер.

В 2024 году на реализацию программы в областном бюджете запланировано 300 миллионов рублей.

Программа ориентирована на:

Повышение привлекательности жизни на селе.

Закрепление кадров в сельских муниципалитетах, где реализуются крупные инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе.

Стимулирование развития жилищного строительства в сельской местности.

Основные параметры программы:

Процентная ставка: от 0,9% годовых.

от 0,9% годовых. География: все сельские пункты Оренбургской области.

Целевая аудитория:

Граждане РФ, не имеющие в собственности жилого помещения на территории сельской местности.

Молодые семьи, в том числе с детьми.

Граждане, работающие в сельской местности в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания, сельского хозяйства и других приоритетных отраслях.

Для получения льготной ипотеки необходимо:

Обратиться в один из банков-партнеров программы.

Предоставить пакет документов, в том числе справку о доходах, справку о работе, копию паспорта и другие.

Получить одобрение кредита.

Реализация новой программы станет значимым фактором в комплексном развитии сельских территорий Оренбургской области, повышении качества жизни и уровня благосостояния сельского населения.