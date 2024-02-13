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Оренбургская область запускает расширенную программу льготной ипотеки для жителей села

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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13.02.2024, Оренбург – Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил о старте новой региональной программы льготной ипотеки для жителей села.

«Это важный шаг в поддержке ценных специалистов на селе. Новая программа дополнит действующую государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области» и позволит еще большему числу сельчан улучшить свои жилищные условия», — подчеркнул Денис Паслер.

В 2024 году на реализацию программы в областном бюджете запланировано 300 миллионов рублей.

Программа ориентирована на:

  • Повышение привлекательности жизни на селе.
  • Закрепление кадров в сельских муниципалитетах, где реализуются крупные инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе.
  • Стимулирование развития жилищного строительства в сельской местности.

Основные параметры программы:

  • Процентная ставка: от 0,9%  годовых.
  • География: все сельские пункты Оренбургской области.

Целевая аудитория:

  • Граждане РФ, не имеющие в собственности жилого помещения на территории сельской местности.
  • Молодые семьи, в том числе с детьми.
  • Граждане, работающие в сельской местности в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания, сельского хозяйства и других приоритетных отраслях.

Для получения льготной ипотеки необходимо:

  • Обратиться в один из банков-партнеров программы.
  • Предоставить пакет документов, в том числе справку о доходах, справку о работе, копию паспорта и другие.
  • Получить одобрение кредита.

Реализация новой программы станет значимым фактором в комплексном развитии сельских территорий Оренбургской области, повышении качества жизни и уровня благосостояния сельского населения.

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