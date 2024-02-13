Оренбургская область запускает расширенную программу льготной ипотеки для жителей села

13.02.2024, Оренбург – Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил о старте новой региональной программы льготной ипотеки для жителей села.
«Это важный шаг в поддержке ценных специалистов на селе. Новая программа дополнит действующую государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области» и позволит еще большему числу сельчан улучшить свои жилищные условия», — подчеркнул Денис Паслер.
В 2024 году на реализацию программы в областном бюджете запланировано 300 миллионов рублей.
Программа ориентирована на:
- Повышение привлекательности жизни на селе.
- Закрепление кадров в сельских муниципалитетах, где реализуются крупные инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе.
- Стимулирование развития жилищного строительства в сельской местности.
Основные параметры программы:
- Процентная ставка: от 0,9% годовых.
- География: все сельские пункты Оренбургской области.
Целевая аудитория:
- Граждане РФ, не имеющие в собственности жилого помещения на территории сельской местности.
- Молодые семьи, в том числе с детьми.
- Граждане, работающие в сельской местности в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания, сельского хозяйства и других приоритетных отраслях.
Для получения льготной ипотеки необходимо:
- Обратиться в один из банков-партнеров программы.
- Предоставить пакет документов, в том числе справку о доходах, справку о работе, копию паспорта и другие.
- Получить одобрение кредита.
Реализация новой программы станет значимым фактором в комплексном развитии сельских территорий Оренбургской области, повышении качества жизни и уровня благосостояния сельского населения.