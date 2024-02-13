Оренбургские энергетики в режиме повышенной готовности: ледяной дождь атакует регион!

Оренбург, 13 февраля 2024 г. – Осадки в виде ледяного дождя и мокрого снега, обрушившиеся на Оренбуржье, привели к образованию гололеда на линиях электропередачи. В связи с этим филиал ПАО «Россети Волга» — «Оренбургэнерго» ввел режим работы «гололедная обстановка».

«Бригады и техника приведены в состояние готовности, ведется постоянный мониторинг погодных условий. Наши специалисты уже выехали на проверку контрольных точек. При выявлении гололедных отложений будем проводить плавку», — рассказал Сергей Чемоданов, исполняющий обязанности заместителя директора – главного инженера филиала «Оренбургэнерго».

Ледяной дождь представляет особую опасность для линий электропередачи. Тонкий слой льда, покрывающий опоры и провода, может привести к их обрыву, а в худшем случае – к падению опоры. Ситуация осложняется при сильном ветре.

Энергетики настоятельно просят оренбуржцев быть бдительными и не приближаться к линиям электропередачи во время ледяного дождя.

В случае обнаружения упавшей опоры ЛЭП, оборванного или провисшего провода необходимо:

Не приближаться к ним ближе 8 метров.

Немедленно сообщить об инциденте по телефону Единого контакт-центра группы компаний «Россети» 8-800-220-0-220.

сообщить об инциденте по телефону Единого контакт-центра группы компаний «Россети» 8-800-220-0-220. Не покидать место происшествия, не допускать к нему людей. Дождаться приезда бригады энергетиков.

Не оставлять детей без присмотра.

Будьте осторожны и берегите себя!

Дополнительная информация:

Ледяной дождь – это капли дождя, заключенные в ледяную оболочку. При падении ледяная оболочка разбивается, а капли воды растекаются и мгновенно замерзают, покрывая льдом все вокруг.

Образование наледи на ЛЭП может привести к обрыву проводов, повреждению оборудования и перебоям с электроснабжением.

Энергетики Оренбуржья круглосуточно работают в режиме повышенной готовности, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.

Важно!