Летчики ценой своих жизней спасли мирных жителей, уведя падающий самолет подальше от населенных пунктов

Военно-транспортный самолет Ил-76, выполнявший специальный рейс из Белгородской области и пилотируемый экипажем из Оренбурга, был сбит над территорией Украины. Все шесть членов экипажа — Станислав Беззубкин, Владислав Чмирев, Алексей Высокин, Андрей Пилуев, Сергей Житенев и Игорь Саблинский — погибли.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принес глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших летчиков. Он заявил, что оренбургские летчики ценой собственных жизней спасли мирных жителей, уведя падающий самолет подальше от населенных пунктов.

«Это поступок настоящих героев, — сказал губернатор. — Они доказали, что человеческая жизнь имеет огромную ценность».

У здания военной части в Авиагородке Оренбурга спонтанно возник мемориал с цветами и свечами в память о погибших летчиках-героях.

Митрополит Оренбургский и Саракташский Петр объявил, что 25 января во всех храмах Оренбургской области пройдут заупокойные богослужения за упокой душ погибших оренбуржцев.

«Скорблю вместе с родственниками, — сказал владыка. — Это общая боль для всех жителей нашего края. Молюсь о новопреставленных воинах, да примет Господь их души в Свои небесные обители. Наши летчики ценой своей жизни спасли мирных людей от еще большего горя. Это настоящие герои!».

К мемориалу также возложили цветы руководители и курсанты Оренбургской школы юных космонавтов имени Юрия Гагарина. Они почтили память земляков, отдавших жизнь в небе ради спасения других.

Вечная память героям, павшим смертью храбрых! Их подвиг навсегда останется в наших сердцах.