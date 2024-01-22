Более 10 тысяч кубометров снега убрано с улиц Оренбурга за сутки

За прошедшие сутки с 21 на 22 января коммунальные службы Оренбурга вывезли с городских улиц более 10 тысяч кубометров снега в попытке справиться с обильными снегопадами этой зимы.

Масштабные снегоуборочные работы ведутся на таких центральных улицах как Цвиллинга, Аксакова, Гаранькина, Чкалова, Орская, Степана Разина и проспект Братьев Коростелевых. В ночь на 22 января было задействовано 95 единиц специализированной техники, которая не только вывозила снег, но и занималась подметанием тротуаров, обработкой проезжей части противогололедными материалами, расширением полос для движения транспорта.

Несмотря на предпринимаемые усилия, ситуация с заторами из-за большого количества выпавшего снега остается напряженной. В снежном плену оказались не только дороги, но и тротуары, остановки общественного транспорта, лестницы и подходы к социальным объектам.

В дневное время 22 января работы по расчистке продолжаются с еще большей интенсивностью. Очистке подлежат лестничные марши у таких значимых объектов как набережная Урала, 4-я городская больница, остановочные павильоны на проспекте Гагарина, Маршала Жукова и других оживленных транспортных магистралях. Техника и рабочие направлены в жилмассивы Ростоши, на улицы Советскую, Уральскую, Рокоссовского, Чкалова, проспекты Гагарина, Победы и в Южный микрорайон.

По информации из администрации, всего в дневных снегоуборочных работах задействовано около 120 человек и 39 единиц спецтехники. Несмотря на прилагаемые усилия, горожанам приходится сталкиваться с серьезными неудобствами из-за снежных заносов на дорогах и тротуарах. Власти призывают оренбуржцев с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и просят соблюдать осторожность при передвижении по городу в условиях сильных снегопадов.