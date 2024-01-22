Новый мультимодальный терминал в Оренбурге станет ключевым звеном в торгово-экономических связях России и Китая

Партнерство китайской транспортной компании «Вэйлинк» и российского логистического оператора «Шелковый путь» позволит ускорить грузоперевозки между Россией и Китаем через новый мультимодальный терминал в Оренбурге. Сотрудничество компаний станет важным шагом в развитии торгово-экономических связей двух стран.

В 2022 году товарооборот России и Китая вырос на 29,3% до рекордных $190 млрд. Рост продолжился и в 2023 году — за январь-ноябрь товарооборот увеличился на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Строящийся терминал в Оренбурге станет уникальной площадкой для формирования и отправки грузовых контейнерных поездов в Китай. Он сократит маршрут и упростит логистику для компаний, работающих с Китаем и странами Центральной Азии. Пропускная способность объекта составит 2,5 млн тонн грузов в год.

Экспертиза «Шелкового пути» в организации крупных логистических проектов в сочетании с международным опытом и возможностями «Вэйлинк» как одного из ведущих игроков рынка грузоперевозок позволят оптимально реализовать этот масштабный проект.

Создание современного транспортно-логистического узла на базе Оренбуржья даст импульс дальнейшему развитию торговли России и Китая. При этом регион получит статус ключевых «ворот» для грузооборота между Европой и Азией.

Реализация проекта рассчитана на 4 года. Он включает в себя создание железнодорожных подъездных путей, контейнерных площадок, административно-бытовых корпусов, пропускных пунктов и других объектов транспортной инфраструктуры.