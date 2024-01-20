Администрация Оренбурга ищет пути решения проблемы с общественным транспортом

Нестабильная работа общественного транспорта в Оренбурге вызывает нарекания горожан. Одна из ключевых проблем — нехватка водителей автобусов. Городские власти активно ищут способы решить кадровый вопрос.

Как отметил мэр Оренбурга Сергей Салмин, муниципальное предприятие готово финансировать обучение кандидатов для получения водительской категории D. Особенно приветствуются на эту должность женщины-водители, в том числе из близлежащих поселков и районов.

«Сейчас в МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» трудятся 8 представительниц прекрасного пола за рулем. Мы бы хотели расширить этот список и приглашаем всех желающих попробовать свои силы в профессии, которая традиционно считалась мужской. Современные автобусы — это комфортные условия работы», — прокомментировал ситуацию Салмин.

Кроме того, городская администрация и центр занятости населения заключили соглашение о сотрудничестве с целью совместного решения кадровых проблем на транспорте. В частности, запланирована профориентационная работа среди молодежи для привлечения водителей автобусов.

Власти надеются, что предпринимаемые меры позволят стабилизировать работу пассажирского транспорта и существенно улучшить транспортное обслуживание жителей Оренбурга.