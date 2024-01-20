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21 января 2024 г.
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Крещенские купания в Оренбурге: новый рекорд и усиленные меры безопасности

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В Оренбурге зафиксирован новый рекорд по количеству участников крещенских купаний. По состоянию на 20:00, более семи тысяч горожан приняли участие в этом мероприятии, что является самым высоким показателем за последние два года.

С наступлением вечера наблюдался значительный рост числа желающих пройти обряд омовения. В ответ на увеличенный поток людей, полиция и служба безопасности приняли решение ограничить доступ к месту купания. Установлено, что в зоне проруби одновременно может находиться не более десяти человек.

Администрация Оренбурга призывает горожан понимающе относиться к усиленным мерам безопасности и следовать указаниям организаторов. Такие меры предприняты для обеспечения безопасности участников мероприятия.

Срок проведения крещенских купаний продлен до 17:00 20 января. Это событие является важной частью культурных традиций города, и администрация стремится обеспечить безопасное проведение для всех участников.

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