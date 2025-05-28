Оренбуржье: Инфляция Впервые Замедляется на Фоне Крепкого Рубля

Оренбургская область впервые за пять месяцев зафиксировала замедление годовой инфляции. В апреле этот показатель составил 11,2%, немного снизившись с мартовских 11,4%. Такое изменение отражает усиление рубля и ослабление потребительского спроса на технику и электронику.

Почему Инфляция в Оренбуржье Замедляется?

Укрепление рубля играет ключевую роль. Более сильная национальная валюта делает импортные товары дешевле. Кроме того, потребительское кредитование охлаждается, что сокращает покупательную активность граждан. Эти факторы вместе способствуют снижению общего уровня цен.

В течение апреля цены в регионе выросли на 0,3%. Для сравнения, в марте этот показатель был выше — 0,8%.

Дорожают Услуги, Дешевеет Туризм

Услуги показали наибольший рост цен. В частности, дорожают пассажирские перевозки, включая такси. Основная причина — увеличение затрат на оплату труда и расходные материалы. Медицинские услуги также продолжили дорожать по тем же причинам.

Однако есть и хорошие новости для путешественников. Туристические поездки за границу заметно подешевели. Этому способствует укрепление рубля и открытие прямого авиарейса в одну из стран Закавказья. Это делает международные путешествия более доступными.

Продовольственный Рынок: Смешанная Динамика

Цены на продовольствие выросли не так заметно. Дороже стали кофе, кондитерские изделия и сыры. Производители и поставщики сталкиваются с ростом издержек, что отражается на конечной стоимости.

На фоне общего роста есть и исключения. Яйца, например, существенно подешевели. Предложение на рынке увеличивается благодаря росту производства. Цены на яйца снижаются в регионе уже четвертый месяц подряд.

Снижение Цен на Промышленные Товары

Ряд промышленных товаров подешевел. Укрепление рубля и снижение спроса на фоне высоких ставок по кредитам играют здесь важную роль. Цены на смартфоны, телерадиотовары, электротовары и импортные автомобили упали наиболее заметно.

Их стоимость особенно чувствительна к колебаниям курса рубля и изменениям спроса.

Перспективы Экономической Политики

Александр Стахнюк, управляющий Отделением Банка России по Оренбургской области, прокомментировал ситуацию. Он отметил, что «цены в Оренбургской области в апреле выросли меньше, чем в целом по стране». Однако годовая инфляция в России всё ещё значительно превышает целевой уровень в 4%.

Для дальнейшего снижения инфляции регулятор продолжит ограничивать спрос через ключевую ставку. Это означает, что процентные ставки по депозитам и кредитам останутся высокими. Эта мера будет действовать до тех пор, пока инфляция не вернётся к целевому уровню в 2026 году.